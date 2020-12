Wismar

Das Gesundheitsamt in Wismar meldet am Dienstag 36 neue Corona-Infektionen im Kreis Nordwestmecklenburg. Darunter sind auch zwei positiv gemeldete Schüler von zwei Wismarer Schulen. Betroffen sind die Claus-Jesup-Schule und die Ostsee-Schule in Wismar-Wendorf. An beiden Schulen wurde jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat nun Folgen für Mitschüler und Lehrer.

An der Claus-Jesup-Schule betrifft dies die 2. und 3. Klasse. Deren Schüler müssen bis einschließlich 22. Dezember in Quarantäne bleiben. Der positiv getestete Schüler habe kurz nach dem Unterricht Covid-19-Symptome gezeigt.

An der Ostsee-Schule sind die 5. und 6. Klassen betroffen. Auch dort wurde ein Schüler, dessen Ergebnis am Dienstag vorlag, positiv getestet. Seine Mitschüler müssen nun sogar bis einschließlich 25. Dezember in Quarantäne.

Insgesamt haben sich in Nordwestmecklenburg seit Pandemiebeginn laut Landesgesundheitsamt 999 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz liegt am Dienstag bei 121,4. Der Wert gibt die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen an. Im Vergleich zu Montag ist die Inzidenz leicht gesunken.

Von mikro