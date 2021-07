40 Minuten ausgenutzt: Dreister Autoklau in Herrnburg

Herrnburg

Am Mittwochmorgen, 7. Juli, wurde die Polizei in Grevesmühlen über den Diebstahl eines schwarzen Ford-Mondeo in Herrnburg informiert. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 5 Uhr bis 5.40 Uhr den Kombi, der auf einem Parkplatz vor dem Haus des Besitzers in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der Wert des entwendeten Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen NWM-PM 308 wird auf 30000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Malte Behnk