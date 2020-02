Schönberg

Mit Hosenträgern über dem weißen Hemd, dazu schwarze Hüte, schwarze Schuhe, viel zu kurze Hosen und weiße Socken – das Outfit des Schönberger Männerballetts beim Auftritt auf der Bühne in der Palmberghalle warf zunächst einige Fragen auf. Allerdings nur bis die Musik aus den Boxen dröhnte. Denn als Michael Jacksons „Thriller“ ertönte, war allen 400 Gästen klar, warum es gleich gehen würde. Und die Truppe des Schönberger Carnevalclubs legte los wie noch nie. Im Gleichschritt, synchron und zugleich mit einer originellen Choreografie, die vor allem die weiblichen Fans schnell ins Schwärmen gerieten ließen, begeisterten sie das Publikum.

Die Besucher des Carnevals. Quelle: Maik Freitag

„Wir Männer müssen bei solchen Choreografien an die Hand genommen werden. Wenn wir das alleine machen, wird es nie so gut“, sagte der Präsident des SCC, Phillip Flor. Der lobte die Arbeit von Lisa Schumacher, seiner Frau Nicole und Isabelle Lehmann. „ Isabelle hat neuen Wind in unsere Tänze gebracht. Sie hat selbst mal Hiphop getanzt und das Ergebnis sieht man hier“, sagte der Präsident.

Die Frauentanzgruppe sah trotz blutiger Hemden immer noch sexy aus. Quelle: Maik Freitag

Das Ergebnis war in der Tat beeindruckend, und zwar nicht nur im Hinblick auf die tanzenden Männern. Sowohl bei den Damen, die mit blutverschmierten Hemden und kurzen schwarzen Tüll-Röcken ihren Auftritt absolvierten, als auch bei der Funkengarde und den beiden jüngeren „ Zuckerschnuten“ und den „Girlys“. Alle hatten dem Motto „Geisterblut und Zombiegewusel - willkommen zum Schönberger Carnevalsgrusel“ entsprechend einen oder mehrere Auftritte vorbereitet. „Ich hatte schon etwas Pippi in den Augen, als ich mir die Tänze heute angeschaut habe. Es war grandios. Wenn man die wirklich harte Vorbereitung sieht, fragt man sich, ob sich dieser Aufwand für nur eine einzige Vorstellung lohnt“, sagte der seit Donnerstag frisch vermählte Präsident und machte sich damit fast ein eigenes Hochzeitsgeschenk. „Ich bin so stolz auf alle Beteiligten. Toll!“

Kurze Sketche sorgten für Pausen zwischen den Tanzauftritten und vielen Lachern. Quelle: Maik Freitag

In seiner 33. Saison legte der Schönberger Carnevalsclub los wie die sprichtwörtliche Feuerwehr. Ob Funkenmariechen Laura Borchert oder das Männerballett in schwarzen Umhängen und grünlich leuchtender Maske, die „ Zuckerschnuten als Geisterjäger" oder die erstmals als „Girlys“ auftretenden älteren Zuckerschnuten - die Gästen feirten ihren SCC mit vielen Zugaben und anschließend gemeinsam auf der Tanzfläche.

Die Zuckerschnuten verwandelten sich in Geisterjäger. Quelle: Maik Freitag

Von Maik Freitag