4165 Euro für Niklas und seine Familie

Was für ein Erfolg: 4165,26 Euro kamen für Niklas und seine Familie zusammen. Der 17-Jährige aus der Gemeinde Selmsdorf war vor eineinhalb Jahren an Leukämie erkrankt. Um ergänzend zur Chemotherapie alternative Therapien, die nicht von der Kasse getragen werden, zu finanzieren, organisierte Familie Deutschmann in Elmenhorst ein Hoffest für den guten Zweck. Die Idee, zu helfen, kam von Nina Deutschmann – einer Klassenkameradin von Niklas.

Der Einladung waren am vergangenen Sonntag Hunderte gefolgt. Das Treffen auf dem Hof hatte schon nahezu Volksfestcharakter. Kein Wunder, hatte Familie Deutschmann doch auch allerhand aufgefahren: Kinderschminken, Hüpfburg, Tombola, Kuchenbasar, Vorführungen, Livemusik von Matze Buhse und Andi Ziehn und vieles mehr. Alle Einnahmen kommen der Familie von Niklas zugute. Und die ist überwältigt ob der Summe.

Kaum in Worte fassen konnte Niklas seine Freude, als er am Sonntag die vielen Menschen auf dem Hof sah. Immer wieder schüttelte er den Kopf. „Ich kann es gar nicht glauben“, sagte er. Für eine Vorführung stieg der 17-Jährige auch wieder selbst aufs Pferd. Im Landkreis hat er sich als erfolgreicher Dressurreiter mit Kreis- und Landesmeistertiteln einen Namen gemacht.

Überhaupt kamen Pferdenarren am Sonntag auf ihre Kosten, vor allem die Fans der Filme „Wendy“, „Bibi und Tina“ und „Ostwind“. Denn die beiden Trainerinnen der Filmpferde, Ina Krüger-Oesert und Maya Johanna Japp, schauten höchstpersönlich in Elmenhorst vorbei und zeigten eine Pferdeshow der absoluten Spitzenklasse.

Beide betreiben eine Schule für anspruchsvolles Freizeitreiten im schleswig-holsteinischen Großbarkau und fanden die Aktion unterstützenswert. Ariane Deutschmann, die Oma von Nina, nahm Kontakt zu Ina Krüger-Oesert auf und bat darum, das Hoffest über deren Facebook-Seite zu verbreiten. Und die dachte sich: Warum nicht selbst nach Nordwestmecklenburg fahren. „Es ist eine tolle Aktion, bei der wir gerne helfen“, resümierte Ina Krüger-Oesert.

Zu Gast waren am Sonntag auch die Treckerfreunde Nordwestmecklenburg. 2017 gründete sich die Gruppe, die mittlerweile aus 26 Treckerfans aus dem Landkreis besteht und regelmäßig zu Ernte- und Dorffesten fährt. In der OZ hatten die Mitglieder von der Aktion in Elmenhorst gelesen – und auf ihrem jüngsten Treffen spontan gehandelt. „Wir haben Geld gesammelt. 200 Euro kamen zusammen“, freute sich Harald Wiechert, der mit 13 Treckerfreunden angereist war, um Niklas das Geld zu übergeben.

Ob mit dem Kauf von Tombolalosen, für die viele attraktive Preise gesponsert worden sind, sowie von Kaffee und Kuchen – auch Denny Daute zeigte Herz. Er selbst war vor fünf Jahren schwer erkrankt. Schwere aplastische Anämie, eine Blutbildungsstörung, lautete seinerzeit die Diagnose. Eine Chemotherapie und neue Stammzellen retteten dem 32-Jährigen das Leben. „Mir war es wichtig, hier heute einen kleinen Beitrag zu leisten“, begründete er seine Anwesenheit auf dem Fest. Mitgebracht hatte der Klützer auch seinen Sohn Jake, der die Gelegenheit nutzte, sich als Vampir schminken zu lassen. Was Leukämie ist, wusste der Neunjährige ganz genau: „Eine schlimme Krankheit!“

Mit der hatte sich Eric Scharnweber erst durch die Erkrankung von Niklas auseinandergesetzt. Beide waren in einer Klasse. Noch genau kann er sich an den Tag erinnern, als es Niklas gesundheitlich nicht gut ging. „Er ist morgens aus dem Schulbus gestiegen und hat sich gleich wieder abholen lassen“, erzählte der 16-Jährige. Alle gingen zunächst von einer starken Grippe aus – auch die Eltern von Niklas. „Als er sehr lange nicht mehr in die Schule kam, haben wir bei unserer Klassenlehrerin nachgefragt, die uns dann von der Erkrankung erzählte“, berichtete Eric. Gemeinsam mit Calvin Weber (16) und Luca Hingst (17) schaute er am Sonntag in Elmenhorst vorbei, „um Niklas mal wiederzusehen und die Familie zu unterstützten“, begründete Eric.

Durch Zufall hatte Nils Wolgast von dem Hoffest erfahren und ist zunächst nur aus Neugier nach Elmenhorst gefahren, weil er aus einem Ort mit gleichem Namen in der Nähe von Bargteheide stammt. Während er Geld in die Spendenbox warf, versuchte sich seine Tochter Ina (5) beim Dosenwerfen – und durfte tolle Preise mit nach Hause nehmen.

Und so waren es am Ende Hunderte, die die teilweise verregneten Stunden nutzten, um eine gute Tat zu vollbringen, und dafür sorgten, dass 4165,26 Euro im Spendentopf landeten.

Von Jana Franke