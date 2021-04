43 neue Coronafälle über das Wochenende: Pflegeheim in Grevesmühlen erneut betroffen

Grevesmühlen/Wismar

196 positive Coronafälle wurden in der vergangenen Woche in Nordwestmecklenburg gemeldet, die meisten davon mit insgesamt 88 in Wismar, die wenigstens in Rehna und auf der Insel Poel mit jeweils vier. Am Wochenende kamen 43 Fälle hinzu, am Montag wurde noch eine Person positiv getestet. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, befinden sich aktuell 317 Personen mit einer aktiven Infektion in Quarantäne, 990 Männer, Frauen und Kinder sind als Kontaktpersonen ebenfalls betroffen. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg lag am Montag bei 122,7.

Pflegeheim am Tannenberg mit weiteren Fällen

Im Fallgeschehen fand sich am Sonnabend erneut das Alten- und Pflegeheim am Tannenberg Grevesmühlen mit vier weiteren Positiv-Testungen bei Bewohnern wieder. Viele weitere Infektionen stammen aus familiären Zusammenhängen zu bereits infizierten Personen, in mindestens 3 Fällen stünden diese im Zusammenhang mit bereits von Allgemeinverfügungen betroffenen Schulkindern, auf die insgesamt sieben Sekundärinfektionen zurückgehen würden. Hinzu kämen zwei weitere Kinder. Weitere Infektionen stammen aus vielfältigen beruflichen Zusammenhängen, allerdings meist als Einzelfälle. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Die festgestellte Anzahl der „brasilianischen“ Virusmutation im Landkreis habe sich nach der letzten Meldung von 30 auf 39 erhöht.

Schule in Proseken betroffen

Nachdem am Freitag bereits eine Allgemeinverfügung für die Klassen 2a und 2b sowie Hortkinder der Regionalen Schule mit Grundschule in Proseken erlassen wurde, musste am Sonnabend eine weitere Verfügung erlassen werden, die die 17 Schülerinnen und Schüler und 5 Lehrkräfte der Klassen 5 und 6 betrifft, die am 19. oder 21. April in der Einrichtung waren. Für sie gilt die Quarantäne bis zum 3. beziehungsweise bis zum 5. Mai je nach letztem Tag der Anwesenheit.

Ebenfalls am Sonnabend veröffentlicht wurde eine Verfügung für die Kita Hummelnest in Ventschow, von der ca. 15 Kinder und 3 Beschäftigte betroffen sind, die nach der Feststellung einer Infektion bei einem Kind nun bis zum 5., 6., oder 7. Mai in Quarantäne müssen, je nachdem ob sie am 21., 22. oder 23. April zuletzt in der Einrichtung waren.

So verteilen sich die Fälle aus der Vorwoche nach Regionen:

Klützer Winkel 7

Gadebusch 7

Grevesmühlen-Land 6

Lützow-Lübstorf 16

Neukloster-Warin 19

Neuburg 8

Rehna 4

Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen 10

Schönberger Land 13

Insel Poel 4

Stadt Grevesmühlen 14

Hansestadt Wismar 88

Von Michael Prochnow