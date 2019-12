448 Menschen ließen sich für leukämiekranke Yvonne Wolski in Gadebusch registrieren

Gadebusch

Eine unglaubliche Hilfsbereitschaft erlebten am Sonntagnachmittag der Gadebuscher und der Schönberger Judoverein sowie letztlich die an Leukämie erkrankte 41-jährige Judosportlerin Yvonne Wolski. Zusammen mit Schirmherr und Bürgermeister Arne Schlien sowie der Gadebuscher Feuerwehr und unzähligen Helfern hatten sie eine Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspende ( DKMS) ins Leben gerufen. Neben Menschen, die sich registrieren lassen wollten, kamen andere, die einfach nur Geld spendeten, um zu helfen.

Danilo Ribbeck, 43: Eine wahnsinnig gut angenommene Aktion. Ich hoffe das Beste. Quelle: Maik Freitag

„Ich hatte fast gedacht, es kommt keiner, aber es ist schon der Wahnsinn“, sagte Mitinitiator Harald Kleinfeldt, langjähriger Judoweggefährte von Yvonne Wolski. So ließ sich zum Beispiel der 43-jährige Danilo Ribbeck nicht nur registrieren, sondern sammelte zusammen mit Facebook fast 4000 Euro für die DKMS. „Mehr als 130 Leute meiner 800 Kontakte haben gespendet. Fantastisch, erklärte er.

Katja Fromm (l.) und Harald Kleinfeldt (r.) vom Gadebuscher und Jenny Zubke vom Schönberger Judoverein sind zufrieden mit der Beteiligung. Quelle: Maik Freitag

Auch die Fußballer des passionierten Sportvereins Gadebusch oder die Münzfeen der Stadt Gadebusch ließen sich nicht zweimal bitten, mit guten dreistelligen Beträgen die Registrierung zur Ermittlung eines passenden Spenders für Yvonne Wolski zu unterstützen. Doch nicht nur Vereine oder Einrichtungen unterstützen mit Geldspenden, auch zahlreiche Einzelpersonen bezahlten die Registrierungskosten von 35 Euro selbst. „Wir haben bei einem Kindersachenflohmarkt Geld eingenommen. Hierher zu spenden, ist genau die richtige Wahl“, erklärte Nadine Kolewe.

Romy Elßner, Münzfee 2007: Mit unserer Spende als Münzfeen helfen wir genauso wie viele andere. Quelle: Maik Freitag

Hintergrund 448 Menschen ließen in Gadebusch ihre Genetik untersuchen. Die Mitarbeiter der Deutschen Knochenmarkspende ( DKMS) reisten noch am Abend zurück nach Berlin. Von dort werden die Entnahmen ins Labor nach Köln gebracht und untersucht. In drei bis vier Wochen wird feststehen, ob jemand zu einer anderen Person passt. Lediglich ein Prozent, also vier bis fünf Menschen, werden einen genetischen Zwilling haben. Die Chance, einen passenden Spender für Yvonne Wolski in Gadebusch zu finden, ist aufgrund der regionalen Genetik höher als woanders. Die DKMS hat 9,5 Millionen Spender untersucht. Zusammen mit allen anderen Organisationen sind es 34 Millionen. Die DKMS untersucht in Deutschland, den USA, Großbritannien, Indien, China und Polen.

Trotz der Ernsthaftigkeit der Sache schien kaum einer der Gäste betrübt zu sein. „Vielleicht liegt es am Gedanken, etwas Gutes zu tun oder an dem tollen Tag, der hier hier organisiert wurde, es wirkt kaum jemand bedrückt“, erklärte der Gadebuscher Edwin Eichler, der wie viele an diesem Tag half, die Spender aufklärte und schließlich registrierte. „Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut kleinere Städte zusammenhalten. Das spürt man auch hier in Gadebusch ganz besonders“, erklärte DKMS-Mitarbeiter Vincent Cordier.

Vincent Cordier, 24, DKMS-Student: Die Chance, hier einen Spender für Yvonne zu finden, ist deutlich höher. Quelle: Maik Freitag

Dank zahlreicher Helfer konnten in nur fünf Stunden 450 Menschen registriert werden. Quelle: Maik Freitag

Von Maik Freitag