Temperaturen bis 30 Grad schon am Mittag, die Ostsee hat inzwischen auch schon 23 Grad. Das hat mit Abkühlung nicht viel zu tun. Wir verraten Ihnen, warum Sie sich am besten ganz früh auf den Weg zu den Stränden im Klützer Winkel machen sollten und welcher Strand sich dafür am besten eignet. Es lohnt sich.