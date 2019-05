Schönberg

Die Jugendfeuerwehr in Schönberg hat in diesem Jahr ein großes Projekt. Die jungen Brandschützer sollen vom 30. Juni bis 6. Juli am Landeszeltlager in Prora teilnehmen. „Da hilft uns die Spende“, sagt Maik Warobiow, der die Schönberger Jugendfeuerwehr „ Ernst Busch“ leitet. Er freut sich mit den Jungen und Mädchen über 500 Euro. Jana Habeck, Inhaberin der beiden Apotheken in der Stadt, übergab das Geld und kleine Geschenke zu Beginn der Übungsstunde, zu der sich die Jugendwehr allwöchentlich am Freitagnachmittag trifft.

Die 500 Euro sind durch eine Kalenderspendenaktion zusammengekommen. Jana Habeck organisiert sie seit über zehn Jahren. Sie sagt: „Es ist immer für Kinder in Schönberg.“ Bereits des Öfteren haben die Jugendfeuerwehr und die Schützlinge des Vereins „Haus des Kindes“ davon profitiert. Jana Habeck erklärt: „Es ist vor allem Geld der Kunden.“

19 Mädchen und Jungen lernen in der Schönberger Jugendwehr nicht nur das Abc des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen. Nach Maik Warobiows Auskunft hat die Feuerwehr für sie auch schon Feiern, Zeltlager, Berufsfeuerwehrnachmittage, Kinobesuche und Ausflüge zum Hansapark organisiert.

Jürgen Lenz