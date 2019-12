Warum ein Pflegeplatz in Grevesmühlen plötzlich 500 Euro mehr kostet

Grevesmühlen

Zum 1. Februar hatte die Arbeiterwohlfahrt die Preise für die Pflegeplätze in ihrem Heim am Wasserturm in Grevesmühlen um fast 500 Euro angehoben. Angehörige von Bewohnern wandten sich an die OSTSEE-ZEITUNG, da sie auf ihre Nachfragen zu den Hintergründen keine befriedigende Antwort erhielten. Damit tat sich die Arbeiterwohlfahrt auch im Nachgang schwer.

Jetzt, fast zehn Monate später, nahm Stefan Baetke, der Vorsitzende des Kreisverbandes der Awo im Kulturausschuss der Stadt Grevesmühlen Stellung zu dem Thema. Der Ausschuss hatte ihn dazu nach der Berichterstattung aufgefordert.

Sieben Jahre keine Preisverhandlung

Wie Baetke betonte, sei die Finanzierung der Heime ein schwieriges Unterfangen. Die Kosten für die Heimplätze lägen seiner Aussage nach im Bundesdurchschnitt bei rund 1800 Euro, in Grevesmühlen würden die verschiedenen Träger die Plätze für rund 200 Euro weniger anbieten. Die drastische Preissteigerung zum Jahresbeginn sei der Entwicklung der Kosten der vergangenen Jahre geschuldet gewesen. „Und der Tatsache, dass die Arbeiterwohlfahrt mit dem Kommunalen Sozialverband rund sieben Jahre lang die Entgelte nicht verhandelt hat.“

Stefan Baetke (38), rechtlicher Betreuer aus Grevesmühlen für die SPD Quelle: SPD Kreisverband Nordwestmecklenburg

Der KSV ist der direkte Ansprechpartner für die Träger der Pflegeheime. Dort geht es bei den Verhandlungen darum, dass die Heime ihre Kosten aufrufen, die Pflegekassen auf der anderen Seite die Ausgaben niedrig halten wollen, der Kommunale Sozialverband ist praktisch der Vermittler. „Und die verhandelten Preise sind fix“, wie Stefan Baetke betonte. Der Fehler, den die Awo gemacht habe, sei die lange Frist gewesen, in der die Preise nicht neu verhandelt worden seien. „Wir haben es damals leider nicht geschafft, die Verhandlungen rechtzeitig aufzunehmen. Inzwischen finden etwa alle zwei Jahre Verhandlungen zwischen der Awo und dem KSV statt“, so der Kreisvorsitzende.

Pflegekasse zahlt feste Beträge

Sieben Einrichtungen betreibt die Awo allein in Grevesmühlen, das Pflegeheim am Wasserturm ist dabei das größte Haus in der Stadt. Rund 70 Bewohner verbringen hier ihren Lebensabend. Der Anteil der Pflegekassen sei dabei immer gleich. „Bei Pflegegrad 5, dem höchsten Grad, wenn der Patient sich beispielsweise nicht mehr allein bewegen kann, zahlt die Kasse den festen Betrag von 2005 Euro, bei den übrigen Pflegegraden ist es entsprechend weniger“, so Stefan Baetke.

Sozialministerin fordert Grenze für Eigenanteil Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) will die Eigenanteile für Pflegebedürftige im Heim begrenzen. Diese stiegen seit Jahren deutlich, sagte Drese vor wenigen Tagen. Besonders betroffen seien die ostdeutschen Bundesländer. So erhöhte sich der Eigenanteil für die eigentliche Pflege im Heim in Mecklenburg-Vorpommern um 78 Prozent von 292 Euro pro Monat im vergangenen Jahr auf nun 520 Euro, sagte Drese unter Berufung auf eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Deutschlandweit gab es ein Plus von 17 Prozent auf 693 Euro. Ausgewertet wurden Daten des Verbands der Ersatzkassen zum 1. Januar 2018 und zum 1. Juli 2019. Zuzahlungen zur Pflege sind nur ein Teil der Kosten, die Pflegebedürftige im Heim und ihre Angehörigen tragen müssen. Neben Miete und Verpflegung müssen unter anderem Investitionskosten und eine Ausbildungsumlage gezahlt werden. Nicht selten erreichen die Eigenanteile der Heimbewohner 1500 Euro im Monat, mitunter sogar 2000 Euro.

Dennoch würden die Kosten für Löhne und Gehälter, Energie, Renovierungen und vieles andere ständig steigen. „Da ist es schwierig, den Standard hoch zu halten.“ Die Awo biete ihren Bewohnern Einzelzimmer an, in anderen Heimen würden die Patienten auch zu zweit in einer Wohnung leben. „Auch das muss finanziert werden.“

Azubis verdienen inzwischen bis zu 1100 Euro

Laut dem Kreisvorsitzenden habe die Awo die Löhne für die Azubis angepasst, eine angehende Pflegekraft im dritten Lehrjahr würde inzwischen 1100 Euro verdienen. Einen Haustarif für die Angestellten gibt es inzwischen ebenfalls. Stefan Baetke: „Um ausreichend gutes und qualifiziertes Personal zu bekommen, müssen wir vor allem zwei Bedingungen erfüllen, ein vernünftiges Gehalt und ein gutes Arbeitsklima.“ Auch das führe dazu, dass ein Pflegeheim ein kompliziertes und risikoreiches Wirtschaftsunternehmen sei. Die Arbeiterwohlfahrt sei nicht der einzige Wohlfahrtsverband, der solche Probleme habe.

Von Michael Prochnow