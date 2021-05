500 Kugeln Eis gratis für Grevesmühlener Kinder

Grevesmühlen

Eine Kugel Eis geschenkt – das dürfte demnächst viele Kinderaugen in Grevesmühlen wenigstens ein bisschen strahlen lassen. Konkret: 500 Augenpaare. Denn genau so viele Eiskugeln „umsonst“ sollen anlässlich des Kindertages in diesem Jahr, am 1. Juni, über den Tresen von Brita Buttkewitz von Jannys Eis in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen wandern.

Ausgedacht hat sich diese Aktion Anika Reisch, die sich immer wieder in und für ihre Stadt sozial engagiert. An Weihnachten zum Beispiel kümmert sie sich seit ein paar Jahren um ältere Grevesmühlener. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“, veranstaltet sie gemütliche Kaffeerunden für alleinstehende Senioren und Seniorinnen oder verschickt, pandemiebedingt, Päckchen in der Adventszeit.

Kinder werden immer trauriger in der Pandemie

Nun sind es also die Grevesmühlener Kinder, die sprichwörtlich das soziale Engagement von Anika Reisch genießen dürfen. Die Mutter von zwei Kindern, die im Familienunternehmen Versicherungskontor Reisch & Reisch arbeitet, hat im Verlauf der Pandemie festgestellt, wie schwierig die Situation für Kinder ist. Reisch ist selbst Mutter, doch auch bei den Kindern ihrer Mitarbeiter fällt ihr auf, dass es vielen von ihnen gar nicht gut geht. „Die seit Monaten geltenden Kontaktbeschränkungen, die fehlende Schule und der fehlende Besuch im Kindergarten. Sie werden immer trauriger, sind gar nicht mehr sie selbst“, sagt sie.

In Brita Buttkewitz, die Jannys Eis in der Innenstadt in Grevesmühlen betreibt, hat sie schnell die richtige Kooperationspartnerin gefunden. Nicht nur weil Anika Reisch gern selbst regelmäßig vorbeischaut, um sich das leckere Eis zu holen. „Eine der wenigen Freuden, die man noch hat.“ Die Idee mit dem Eiskugel-Verschenken kam ihr angesichts der langen Schlangen vor dem Eisladen.

Und so funktioniert es!

Wie Grevesmühlener Kinder an die Gratis-Eiskugel gelangen? Das ist ganz einfach. Entweder eine SMS/Whatsapp-Nachricht, E-Mail oder Postkarte senden. Die ersten 500 Kinder erhalten dann einen Eis-Gutschein und ein kleines Geschenk. Zu gewinnen gibt es außerdem ein Familien-Spielpaket oder einmal Eis essen gehen mit der ganzen Familie.

Zusätzlich freut sich Anika Reisch auch über die Einsendung von selbst Gebasteltem oder selbst gemalten Bildern zum Thema: Frühling in der Landwirtschaft. Unter den schönsten Einsendungen werden große Spiele-Pakete, Picknick-Sets und viele weitere tolle Preise verlost. Alle Aktionen finden kontaktlos statt. Die Verlosung findet live via Instagram statt. Gutscheine und Preise werden postalisch verschickt.

Adresse, um sich um das Eis und die Preise zu bewerben: Versicherungskontor Reisch & Reisch, Jahnstraße 7, 23936 Grevesmühlen

E-Mail: info@vk-reisch.de, Whatsapp-Telefonummer: 01 52 0 / 34 77 75 0

Von Annett Meinke