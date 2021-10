Grevesmühlen

Viel ist es nicht, was Gerald Klamer dabei hat. Ein kleiner Rucksack mit einer Isomatte, eine Kameratasche, Wanderstöcke. Das war’s für seine 6000 Kilometer lange Tour durch Deutschland. „Weniger ist oft mehr“, sagt der ehemalige Forstbeamte, der sich im Februar auf den Weg gemacht hatte. „Und das meine ich so, wie ich es sage.“ 5000 Kilometer hat er bereits hinter sich, Ende des Jahres will er seinen Trip beenden.

Zu sagen hat er übrigens eine ganze Menge, auf seinem Blog veröffentlicht er seine Erfahrungen auf dem Weg durch den deutschen Wald. Und dabei geht es nicht nur darum, die negativen Seiten zu zeigen und zu dokumentieren. Denn der Trip trägt den Titel „Waldbegeisterung“. „Ich möchte die Menschen für die Natur begeistern, dass sie wieder begreifen, wie wichtig der Wald für uns ist.“ Dazu gehören die schönen Seiten ebenso wie die Probleme. Deshalb hat er seinen Posten als Forstbeamter aufgegeben und sich auf den Weg gemacht.

Auf seinem Blog beschreibt er den Trip

Dass er von unterwegs seinen Blog schreibt, Interviews gibt, mit Politikern, Förstern und Leuten redet, war nicht nur gewollt, sondern ist Teil seiner Strategie. Ein Filmteam begleitet ihn bei seiner Tour, der Kinofilm über den Trip könnte in anderthalb Jahren erscheinen. Ein Buch soll es schon im nächsten Jahr geben. „Mein Ziel ist, Aufmerksamkeit zu erregen.“ Und das gelingt ihm durchaus.

Dass sich Grevesmühlens Forstamtsleiter Peter Rabe und Ulrich Dohle, der Bundesvorsitzender des BDF (Bund deutscher Forstbeamter) jetzt für eine Strecke Gerald Klamer angeschlossen haben, ist Teil dieser Strategie. Es gibt unter den Forstleuten sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wie der deutsche Wald gerettet und fit für die Zukunft gemacht werden könne. Denn laut Gerald Klamer seien aktuell eben nicht nur 280 000 Hektar durch Trockenheit und Borkenkäfer zerstört worden.

Wanderer Gerd Klamer mit Grevesmühlens Forstamtsleiter Peter Rabe und Ulrich Dohle, dem Bundesvorsitzenden der BDF. Quelle: Michael Prochnow

„Viel wichtiger ist, dass 2,8 Millionen Hektar Wald so umgebaut werden müssen, dass dort nicht das Gleiche passiert.“ Was er damit meint, ist unter anderem, dass Monokulturen, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten angepflanzt wurden, umgebaut werden müssen, um mit mehr Vielfalt auf die Klimaveränderungen zu reagieren.

Forstämter brauchen mehr Personal

Das will auch Peter Rabe. Aber: „Wir brauchen viel mehr Personal, vor allem im Wald.“ In den vergangenen Jahren seien die Forstämter immer größer, die Personaldecke aber immer dünner geworden. Rund 10 000 Stellen, so der Forstamtsleiter, brauche es aktuell, um schnell reagieren zu können. „Das fängt bei den Ingenieuren an und zieht sich bis zu den Waldarbeitern hin. Es stehen so viele Aufgaben an, dass wir aktuell nicht in der Lage sind, sie ausreichend zu erfüllen.“

Auch die Stellung und die Nutzung des Waldes stellt Gerald Klamer zur Diskussion. Denn bislang ist der Wald vor allem auch ein Wirtschaftsfaktor. „Wir müssen aufhören, den Wald als reinen Rohstofflieferanten zu betrachten. Er ist sehr viel mehr als das.“

Gerald Klamer übernachtet übrigens im Wald, eine Plane schützt ihn vor Regen, die Isomatte vor Kälte. Verpflegung findet er ebenfalls in der Natur. „Aber ich gehe auch im Supermarkt einkaufen, das mache ich schon. Aber der Wald bietet sehr viel.“ Man müsse nur die Augen aufmachen.

Von Michael Prochnow