65 Geburten in Grevesmühlen: Das sind die beliebtesten Namen

Grevesmühlen

10 564 Einwohner hat Grevesmühlen, das ist der Stand vom Dezember 2021. Und noch eine Zahl ist bemerkenswert: 65 Babys kamen 2021 auf die Welt, deren Familien in Grevesmühlen und den Ortsteilen leben. Das ist zwar noch weit unter der Zahl von vor 1990, als pro Jahr mehr als 100 Kinder geboren wurden, aber immerhin mehr als noch Mitte der 1990-er Jahre, als diese Zahl auf knapp 50 einbrach. Der beliebteste Name bei den Eltern in Grevesmühlen im vergangenen Jahr war übrigens Noah, dreimal wurde dieser Name vergeben. Auf den weiteren Plätzen folgen Emma, Milo/Milow, Lotta, und Lena, die jeweils zweimal vergeben wurden.

Apropos zwei: Das Geschlechterverhältnis bei den Neugeborenen in Grevesmühlen ist übrigens (fast) unentschieden. Es waren 33 Jungs und 32 Mädchen, die in der Statistik erfasst wurden. Den Anfang machte im Januar Johanna Aoki, die am 8. Januar das Licht der Welt erblickte, die 2021-Statistik beendete Charlotte, die am 21. Dezember geboren wurde.

Das sind alle Vornamen aus Grevesmühlen im Jahr 2021 Die Namen: Fridtjof Maximilian Klara Helena Noah André Karla Maria Ben Levi Matheo Lieke Alex Jay Katharina-Johanna Anna Johanna Aoki Armin Luna Mia Emma Elisabeth Marla Finja Lucia Anastassia Aaron Friedrich Erich Neyla Clea Milan Philipp Malika Hannah Freya Elvis Lias Adam Hanni Milo Lotta Keno Josefine Lena Maximilian Arthur Mina Malina Florentina Nils Jella Synje Liese Diego Moses Benne Kolja Ella Nika Jannes Julian Jaron Tamo Charlotte Richard Taavi Emil Frank Emma Ilyas Liam

Von Michael Prochnow