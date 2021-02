67 Infektionen in einer Woche – so verteilen sie sich in Nordwestmecklenburg

Wismar

Diesmal ist es eine Nullrunde: Am Montag haben das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg keine Meldungen über neue Infektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis erreicht. Die Inzidenz sinkt erneut leicht auf 41,3. Alle „Küstenlandkreise“ sind heute auf der Karte wieder im gelben Bereich, wobei die Stadt Rostock (30,6) und Vorpommern-Rügen (37,8) sogar unter 40 liegen und der Landkreis Rostock (49,6) heute unter 50 gesunken ist.

Fälle nach Amtsbereichen

In der zurückliegenden Woche haben sich die neuen insgesamt 67 Fälle wie folgt verteilt: In der Hansestadt Wismar wurden 16 Infektionen registriert, im Amtsbereich Dorf-Mecklenburg-Bad Kleinen zehn, in Neukloster-Warin sowie im Klützer Winkel jeweils drei. In Neuburg und auf der Insel Poel hat es jeweils einen neuen Fall gegeben. Jeweils sieben Infektionen sind in Gadebusch, Grevesmühlen-Land sowie Lützow-Lübstorf gezählt worden. In Rehna gab es zwei neue Fälle, in Grevesmühlen vier sowie im Schönberger Land sechs.

Von OZ