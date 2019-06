Grevesmühlen Wismar / Babys des Monats Mai - 68 Geburten im Hanse-Klinikum 68 Geburten gab es im Monat Mai im Sana-Hanse-Klinikum in Wismar. 36 Mädchen erblickten das Licht der Welt, und 32 Jungen.

Matilda Christa Hellmeier wurde am 9. Mai in Wismar geboren. Ihre Familie ist in Wismar zu Hause. Quelle: Baby Smile