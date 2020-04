Am 3. Mai vor genau 75 Jahren starben in der Lübecker Bucht etwa 7000 Menschen – KZ-Häftlinge, die unter anderem an Bord der Cap Arcona eingepfercht waren. Tiefflieger versenkten das Schiff. Die Hintergründe dieser Katastrophe sind noch immer nicht vollständig aufgeklärt. In Grevesmühlen wird der Opfer gedacht.