76 Jahre nach Kriegsende: Das Rätsel um den Untergang der „Cap Arcona"

Die Cap Arcona war ein Luxusdampfer und das Flaggschiff der Hamburg-Südamerika-Linie. Er wurde nach dem Kap Arkona auf der Insel Rügen benannt. Das Schiff wurde am 3. Mai 1945 kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs durch britische Flugzeuge versenkt, wobei die meisten der an Bord befindlichen 4600 KZ-Häftlinge ums Leben kamen. Auf dem Begleitschiff Thielbek kamen 2800 Häftlinge ums Leben. Am 3. Mai 1945 lagen die Cap Arcona und mehrere andere Schiffe in der Lübecker Bucht, zuvor waren rund 9000 Häftlinge aus dem KZ Neuengamme nach Lübeck gebracht worden.

Die Athen blieb in Neustadt im Marinehafen, die Thielbek brachte Häftlinge auf die Cap Arcona. Da die Schiffe nicht besonders gekennzeichnet und mit Bordwaffen ausgestattet waren, wurden sie von alliierten Fliegern für Truppentransporter gehalten. Der Großangriff von 200 Jagdbombern galt zahlreichen Schiffen, die in der Kieler und Lübecker Bucht lagen und sollte die vermutete Absetzbewegung deutscher Truppen über die Ostsee verhindern. Dabei wurden 23 Schiffe versenkt und 115 Schiffe beschädigt. Die Cap Arcona wurde in vier Angriffswellen von Jagdbombern der britischen Luftwaffe angegriffen und in Brand geschossen. Die Thielbek versank nach 15 Minuten, die Cap Arcona legte sich auf die Seite; versank aber aufgrund der geringen Wassertiefe nicht. Nur etwa 400 Menschen überlebten die Katastrophe. Noch Wochen später wurden Leichen an den Stränden der Lübecker Bucht angetrieben.