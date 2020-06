Wohlenberg

Einer der schönsten Aussichtspunkte entlang der westlichen Ostseeküste befindet sich oberhalb von Wohlenberg: Wer den Feldweg an der berühmtesten Eisdiele Mecklenburgs, dem Island, in Richtung Bössow wandert, kann nach wenigen Hundert Metern über die ganze Wismarbucht schauen, bei guter Sicht reicht der Blick bis nach Poel und Fehmarn.

Mit der Aussicht kann es bald vorbei sein, jedenfalls für die Spaziergänger. Auf dem Hang zwischen dem Ferienhausgebiet in Wohlenberg und dem Feldweg soll ein Baugebiet entstehen. 80 Ferienhäuser mit 400 Betten sollen dort errichtet werden. In dem Ortsteil der Stadt Klütz würde sich mit dieser Investition die Zahl der Ferienbetten drastisch erhöhen. Eine Gefahr für den Ort?

Gäste schätzen Ruhe und den Naturstrand

Helmut Bley, Feriendorf in Wohlenberg: Wir brauchen eine Umgehungsstraße. Quelle: Prochnow

„Nicht unbedingt“, sagt Helmut Bley, dessen Familien das Feriendorf an der Ostsee betreibt, eine der größten Herbergen in der Region, 40 Angestellte beschäftigt das Unternehmen, das nach der Corona-Pause langsam wieder hochfährt. „Dass dort Ferienhäuser entstehen, damit haben wir kein Problem. Aber ich hoffe, dass ein paar Bedingungen daran geknüpft sind.“ Nämlich der Bau einer Umgehungsstraße und eine gesicherte Versorgung der Feriengäste. „Denn wir sind mit unserem Restaurant an der Grenze, noch mehr Gäste schaffen wir in der Saison einfach nicht.“ Das hat nämlich nicht nur mit Quantität, sondern vor allem mit Qualität zu tun.

Und eine Umgehungsstraße sei nach Ansicht von Helmut Bley schon längst überfällig. „Hier in der Hochsaison über die Straße zu kommen, ist nicht gerade einfach. Wir sind schon froh, dass es die Verkehrsinsel gibt. Eine Ampel wäre noch besser.“ Und die einfachste Lösung wäre eine Umgehungsstraße im Hinterland, die den Ort entlastet und wieder zu dem macht, weshalb die meisten Gäste nach Wohlenberg kommen. „Wegen der Ruhe und dem Naturstrand“, so Helmut Bley. „Es gibt ein paar wenige Gäste, die fahren von uns aus nach Boltenhagen, aber die große Masse schätzt den unberührten Strand.“

Ebenso wie viele Grevesmühlener und die Bewohner der anderen umliegenden Orte, denn die Einheimischen fahren zum überwiegenden Teil lieber nach Wohlenberg als nach Boltenhagen.

Naturstrand wird immer kleiner

Die Ortsdurchfahrt von Wohlenberg Quelle: Archiv

Und ob der Platz am Strand dann ausreicht, wenn noch einmal 400 Betten dazukommen? „Wohl eher nicht“, vermutet der Unternehmer. Denn seitdem die Seegrasaufbereitung vor knapp 15 Jahren ihr Projekt einstellte, konnten sich die Büsche und Sträucher ungestört am Strand ausbreiten. Die Folge ist, dass er immer schmaler wird. „Schön ist der Naturstrand, aber er hat eben auch seine Nachteile.“ Ansonsten könne er mit den Plänen für das neue Projekt durchaus leben. „Uns stört das nicht.“

Denn das Feriendorf hat derzeit ganz andere Sorgen. Die mehr als zwei Monate andauernde Corona-Pause hat trotz Soforthilfe und Kurzarbeit ein dickes Loch in die Rücklagen gefressen. Neben dem fehlenden Touristen kommt für Helmut Bley erschwerend hinzu, dass seit Mitte März sämtliche Großveranstaltungen, darunter einige Hochzeiten abgesagt wurden. „Wir müssten jetzt sofort auf eine Auslastung von 100 Prozent gehen, um bis zum nächsten Frühjahr unsere Verluste halbwegs wieder einzufahren“, sagt der junge Mann. Doch das geht nicht. 60 Prozent der Betten dürfen Bleys nur belegen. Dabei steht das Telefon seit Tagen nicht mehr still. „Wir könnten 120 Prozent belegen, wenn es nach den Anfragen geht.“

Anwohner fordert Wohnungen statt Ferienhäuser

„Traurig“, findet Uwe Karsten die Nachricht, das demnächst weitere 80 Ferienhäuser in dem idyllischen Ort entstehen. „Wieder ein Stück Natur verschwunden. Und wofür? Nur für Feriengäste, die kommen zum Schlafen dorthin, der Ort hat davon nichts.“ Was es bräuchte, um die Gemeinde langfristig zu entwickeln, wären Wohnungen. Bezahlbarer Wohnraum vor allem.

Karsten betreibt zusammen mit seiner Frau eine der erfolgreichsten Eisdielen in Mecklenburg, das Island liegt direkt an der Durchfahrtsstraße. Das neue Ferienhausgebiet ist Luftlinie nur ein paar Hundert Meter entfernt. Dass die Touristen auch in die Eisdiele kommen, das ist zwar ein Pluspunkt. „Aber mir geht es vor allem darum, dass wieder zehn Hektar Natur verschwinden, um Ferienwohnungen zu bauen, die kaum Arbeitsplätze bringen. 400 Betten sind dort geplant. Wie gesagt, ich finde es traurig.“

Projekt Umgehungsstraße ist in der Schublade gelandet

Bauamtsleiterin Maria Schultz Quelle: Archiv

Dass der Verkehr auf der einzigen Straße im Ort noch weiter zunehmen wird, damit müssen die Anwohner leben. Denn wie das Amt Klützer Winkel mitteilte, sei die Entscheidung über den Bau der Umgehungsstraße bereits gefallen: Und zwar dagegen. „Nach der Einwohnerversammlung, auf der die Bürger aus Oberhof und Wohlenberg dabei waren, gab es auf die Frage, ob die Straße gebaut werden soll oder nicht, ein Unentschieden“, sagt Bauamtsleiterin Maria Schultz. „Und deshalb hat sich die Stadt am Ende gegen das Projekt entschieden.“

Die Straße sollte ursprünglich zusammen mit dem neuen Ferienhausgebiet gebaut werden, um den Ort zu entlasten. „Das ist erst einmal Geschichte“, so die Bauamtsleiterin. Wie sie weiter mitteilte, könnten die Arbeiten für das Ferienhausgebiet bereits Ende des Jahres beginnen. „Wenn alles so läuft wie geplant, haben wir im Herbst Baurecht.“

