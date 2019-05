Grevesmühlen

Nicht nur der Rahmen ist sportlich, auch die Herausforderung für die 84 Abiturienten am Freitag in der Sporthalle des Tannenberg-Gymnasiums war beachtlich. Die Jugendlichen legten dort die schriftliche Mathematik-Prüfung ab, ein Schüler hat sich für die mündliche Prüfung entschieden. Die findet allerdings erst später statt. In der kommenden Woche stehen noch die schriftlichen Prüfungen in Sozialkunde und Latein an. Denn beginnt die Vorbereitung auf die mündliche Prüfungsphase. Weil die Sommerferien in diesem Jahr extrem früh Anfang Juli beginnen, haben auch die Abiturprüfungen verhältnismäßig früh begonnen.

Falls Ihre Prüfungen schon eine Weil zurück liegen sollten, Sie sich aber noch fit in Sachen Mathematik fühlen, hier ein praktisches Beispiel aus einer Abiturprüfung der vergangenen Jahre: „In den Klassen 10a und 10b, die jeweils aus 25 Schülern bestehen, wurden die Leistungen jedes Schülers im Weitsprung ermittelt. Die Zufallsgrößen A und B ordnen jeweils einem zufällig ausgewählten Schüler der Klasse 10a bzw. 10b seine Sprungweite in Meter zu. Für die Erwartungswerte der beiden Zufallsgrößen gilt In den Klassen 10a und 10b, die jeweils aus 25 Schülern bestehen, wurden die Leistungen jedes Schülers im Weitsprung ermittelt. Die Zufallsgrößen A und B ordnen jeweils einem zufällig ausgewählten Schüler der Klasse 10a bzw. 10b seine Sprungweite in Meter zu. Für die Erwartungswerte der beiden Zufallsgrößen gilt E (A) = E (B). Erklären Sie anschaulich, was diese beiden Beziehungen für die Verteilungen der Sprungweiten bedeuten.“ Viel Erfolg!

Michael Prochnow