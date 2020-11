Fotovoltaikanlagen mit 22 900 Modulen sind an der A 20 in Betrieb gegangen. Von dem Solarpark profitieren soll die Gemeinde Siemz-Niendorf (Nordwestmecklenburg). Der Investor erklärt, was die Anlagen für Vorteile mit sich bringen, berichtet aber auch von einem unschönen Zwischenfall.