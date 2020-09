A 20 bei Schönberg gesperrt – Reifenbrand an Holztransporter

Schönberg

Rauchschwaden steigen von einem Holztransporter auf: Das sahen Feuerwehrleute aus dem Schönberger Land, als sie am Montag gegen 6.30 Uhr den Einsatzort auf der A 20 erreichten. Der geplatzte Reifen eines Lastwagens war unweit von Schönberg in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Anhänger und die Fracht des Fahrzeugs über. Der Lkw hatte 40 Tonnen Holz geladen. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Schwierig für sie war aber an die Glutnester zu kommen. Sie mussten den Reifen abmontieren. Im Einsatz: die Feuerwehren aus Schönberg, Lockwisch und Dassow. Die A 20 war anderthalb Stunden in Fahrtrichtung Lübeck gesperrt.

