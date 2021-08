Ab auf Tour: Grevesmühlener Band Gleis 4 mit eigenem Bus unterwegs

Grevesmühlen

Die Idee hatte er schon lange im Kopf, aber Corona hat wie so viele Projekte auch dieses Vorhaben um Monate verschoben. Doch jetzt ist er da: Der Gleis-4-Tourbus. Unternehmer Norbert Koch, der den Fahrzeug-Service Grevesmühlen (FSG) am Degtower Weg betreibt, hatte von den Sorgen der Band gehört, die Probleme hat, ein geeignetes Fahrzeug für sich und ihr umfangreichen Equipment zu finden.

Maik Reschke Quelle: privat

Selbst der VW-Bus von Maik Reschke reicht schon lange nicht mehr aus. Also fragten sie bei Norbert Koch nach. Der hat den vier Jungs allerdings keinen Transporter verkauft, er hat eines seiner Mietfahrzeuge mit dem Bandlogo bekleben lassen und stellt das Fahrzeug kostenlos zur Verfügung. „Er muss nur vollgetankt wieder auf dem Hof stehen“, ist die einzige Bedingung. Die Gruppe kann den Bus gut gebrauchen. Andreas Voß findet das Sponsoring großartig. „Wir können es eigentlich immer noch nicht glauben. Einfach klasse, wenn man solche Unterstützer hat“, sagt Maik Reschke.

Norbert Koch gibt sich bescheiden: „Wir unterstützen die Gruppe gerne.“ Es sei gut, dass die Band aus Grevesmühlen kommt. Gleis 4 sei eine Werbung für Grevesmühlen. Auf dem Bus sind Fotos und Bandname zu sehen. Die Gestaltung übernahm Look-Werbung, ebenfalls aus Grevesmühlen.

Auftritte in Mölln und Oranienburg

Andreas Voß Quelle: privat

Die ersten Touren hat der Bus bereits hinter sich, am vergangenen Wochenende war Gleis 4 bei einem Oldtimerfestival in Mölln. Davor waren die Jungs auf einem Festival in Oranienburg als eine von drei Bands. „Das ist eigentlich ein schwieriges Pflaster im Umfeld von Berlin“, erklärt Bassist Maik Reschke. „Da sind die Leute verwöhnt, die Dichte an guten Bands ist sehr hoch. Das musst du erst einmal schaffen.“ Und sie haben es gepackt. „Wir sind gut angekommen. Und ja, da ist schon eine Erleichterung, wenn du so eine Veranstaltung packst.“ Wenn sie dann von der Bühne zum Tourbus mit ihrem Logo und ihren Fotos gehen, dann sei das schon ein besonderes Gefühl.

Am 21. August an der Seebrücke in Boltenhagen

Der nächste Auftritt steht übrigens schon fest: Am 21. August spielt Gleis 4 in der Ostseelounge an der Boltenhagener Seebrücke, von 19 bis 22 Uhr sind die vier Jungs dort mit ihrem Countryrock, wie sie ihren Stil nennen, zu erleben.

Die Band Gleis 4 aus Grevesmühlen Quelle: privat

Von Michael Prochnow und Jürgen Lenz