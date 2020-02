Rostock

Schnee ist derzeit Mangelware. Wer dennoch rodeln möchte, kann dies auch im Winter auf der Sommerrodelbahn Bad Doberan tun. Diese hat auch in den Winterferien 2020 je nach Wetterlage täglich geöffnet. Die 721 Meter lange Bahn beinhaltet einen Kreisel und sieben Kurven. Zudem gibt es Trampoline und ein Fußballfeld. Eine Einzelfahrt kostet 2 Euro für Kinder und 2,50 Euro für Erwachsene.

Die Sommerrodelbahn in Bad Doberan: Gino Reusner und Vater Sven Blättermann aus Ahrensfeld bei Berlin haben ihren Spaß. Quelle: Dietmar Lilienthal

Wintervergnügen bei Plusgraden verspricht auch das Alpin-Center Wittenburg. Eine Skischule bereitet Anfänger auf den Besuch in der Skihalle vor. Dort kann man auch Snowboardfahren und Tuben – also auf einem Plastikring die Piste herunterrutschen. Geöffnet ist täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr. Die Tageskarte kostet 39,95 Euro.

Im Ozeaneum Stralsund gibt es mehrere themenspezifische Rundgänge zu den Aquarien, etwa zum Leben in der Ostsee, in der Nordsee oder im offenen Atlantik. Mit einem Audioguide lässt sich noch mehr über die dort lebenden Meerestiere lernen. Ein Ausflug ins Ozeaneum ist von 9.30 Uhr bis 18 Uhr möglich. Der Eintritt kostet zwischen 7 und 17 Euro.

Der Fischtunnel im Ozeaneum Stralsund Quelle: Cornelia Meerkatz

Die 17. Eiswelt auf Karls Erdbeerhof in Rövershagen lädt Abenteurer zur „ Afrika Expedition zum Kilimandscharo“. Wer mag, kann zudem Kerzen ziehen, die Eis-Manufaktur, die Marmeladenküche oder die Schokoladenmanufaktur besichtigen. Alle nötigen Informationen gibt es auf karls.de/roevershagen.

Das Thema von Karls aktueller Eiswelt in Rövershagen ist Afrika. Quelle: OVE ARSCHOLL

An kalten Regentagen lässt sich in den Freizeitbädern in MV Wärme tanken. So bietet das Wonnemar in Wismar große Becken und Rutschen. Es ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Der Preis für ein 4-Stunden Ticket beträgt 11,90 Euro. Für eine Tageskarte zahlt man 14,90 Euro.

Der Hansedom in Stralsund verspricht auf 120 000 Quadratmetern „die unterschiedlichsten Möglichkeiten für Actionfans und auch Ruhesuchende“. Infos gibt es auf hansedom.de.

Das a-ja Resort in Warnemünde lockt mit Innen- und Außenbecken sowie mit mehreren Saunen. Geöffnet ist dieses täglich von 7 bis 22 Uhr. Die Eintrittspreise liegen zwischen 5 und 16,50 Euro.

Der Wildpark-MV in Güstrow bietet Begegnungen mit wilden Waldbewohnern. Die Bärenbrüder Fred und Frode sind immer in ihren Gehegen anzutreffen. Besucher können auch einen Tag als Wildpfleger arbeiten und dabei ein Tier nach Wahl hautnah erleben. Alle weiteren Informationen gibt es auf wildpark-mv.de.

In Peenemünde auf Usedom bietet die Ausstellung Phänomenta interessante Einblicke in die Naturwissenschaften. Mehr als 200 wissenschaftliche Phänomene lassen sich von der ganzen Familie erkunden. Die Ausstellung ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf deren Homepage phaenomenta-peenemuende.de.

Das Prora-Zentrum auf Rügen zeigt eine Ausstellung über die Zeit des Nationalsozialismus, zur Nachkriegs- und DDR-Zeit. Das Museum bietet unter anderem Rundgänge auf dem Gelände an, die auch mit Fahrrad zurückgelegt werden können. Geöffnet ist das Zentrum von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, Jugendliche zahlen 3 Euro und Kinder unter 12 Jahren nichts.

Der Vogelpark in Marlow präsentiert in seiner 22 Hektar großen Parklandschaft auch im Winter Vögel von allen Kontinenten. Zusätzlich gibt es Spielplätze für kleinere Besucher. Geöffnet ist der Park von 10 bis 15 Uhr. Für einen Tag im Vogelpark bezahlen Erwachsene 8 Euro, Kinder 5 Euro. Alle weiteren Informationen gibt es auf vogelpark-marlow.de

Pinguinbabys im Vogelpark Marlow Quelle: Vogelpark Marlow/Franziska Haase

Der Zoo Rostock zeigt nicht nur zahlreiche echte Tiere, sondern bis zum März auch leuchtende Tiermodelle. Die „Zoolights“ mit 250 Exponaten sind donnerstags, freitags und sonntags jeweils ab 18 Uhr und am Samstag ab 17.30 Uhr zu bestaunen. Erwachsene Besucher zahlen 18,50 Euro und Kinder 12 Euro für einen Besuch im Zoo. Alle weiteren Informationen gibt es auf zoo-rostock.de

Auch Affen gehören zu den Zoolights, die bis Ende März in Rostock zu sehen sind. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Von Lisa Jurkschat, Emma Bartlitz, Lilly Hantusch