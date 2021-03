Corona-Pandemie - Ab sofort kostenlose Corona-Schnell-Tests in Wismar: So lief es am ersten Tag

Ein Team des Malteser Hilfsdienstes und der Johanniter Unfallhilfe haben am Freitag in Wismar vier Stunden lang kostenlose Schnelltests für Bürger aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg ermöglicht. 83 Menschen nutzten die Gelegenheit – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die OZ war vor Ort.