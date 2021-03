Nienhagen/ Poel

Die Gefahr kommt von oben: Immer wieder brechen Teile der Steilküsten zwischen Boltenhagen und Graal-Müritz ab und stürzen auf den Strand. Nach den letzten Monaten mit vielen Niederschlägen und auch Frost gab es viele kleinere und größere Rutschungen. Dies sei um diese Jahreszeit völlig normal, erklärt Dr. Lars Tiepolt vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Mittleres Mecklenburg.

Den Überblick über die Abbrüche hat der Geologische Dienst des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Er führt das Geogefahren-Kataster des Landes und befährt dazu jedes Jahr diverse Steilküstenabschnitte, um sich über die aktuelle Situation zu informieren.

Küste wird regelmäßig beflogen

Außerdem befliegt das Stalu im Rahmen der Küstenschutzplanungen die gesamte Küste Mecklenburg-Vorpommerns regelmäßig einmal im Jahr. Das findet normalerweise im September statt – also vor der Sturmflutsaison – oder nach einer größeren Sturmflut. So kann das Amt Veränderungen an der Küstenlinie feststellen und daraus erforderliche Maßnahmen ableiten.

Lars Tiepolt weist darauf hin, dass das Stalu nur für Schäden durch marine Einflüsse zuständig ist, also Einwirkungen der Ostsee wie Sturmfluten. Außerdem umfasst der Arbeitsbereich nur den Schutz von Ortslagen, Schäden an unbewohnten Steilküsten werden nicht aufgenommen.

Kommunen für Schäden durch Wetter zuständig

Für Küstenschäden durch geologische und Wettereinflüsse sind die jeweiligen Landeigentümer zuständig, oft die Kommunen. Diese müssen dann, wenn erforderlich, über ihre Behörden wie zum Beispiel Forstämter für Absperrungen, Warnschilder und Reparaturmaßnahmen sorgen.

So ist Hartmut Pencz, Leiter des Forstamts Bad Doberan, zuständig für Küstenbereiche von der Insel Poel bis nach Rostock. „Die Situationen an den unterschiedlichen Stellen sind da schon sehr verschieden“, erklärt er. Auf der Insel Poel zum Beispiel kommt es öfters zu Abbrüchen, da dort der Boden an der Steilküste geologisch inhomogen aufgebaut ist, also aus unterschiedlich festen Anteilen besteht. Dadurch neigt er stärker zu Ausspülungen und ist somit instabiler.

Hartmut Pencz vor einem Warnschild an der Steilküste im Nienhägener Gespensterwald Quelle: Henrietta Hartl

An anderen Stellen, wie zum Beispiel an der Nienhägener Steilküste, ist der Untergrund dagegen homogen und kompakt, und damit deutlich stabiler. Neben der Geologie tragen auch die verschiedenen Strömungsverhältnisse stark zur Küstenveränderung bei. Inwieweit eine bewaldete Klippe den Küstenschutz unterstützt, dazu kennt Hartmut Pencz gegensätzliche Theorien.

Manche behaupten, dass die Wurzeln der Bäume den Untergrund instabiler machen, andere erklären, dass gerade die Baumwurzeln den Boden festigen. Hartmut Pencz hält letzteres für plausibler, denn er beobachtet zum Beispiel im Bereich des Gespensterwalds in Nienhagen, dass bewaldete Stücke der Erosion oft länger standhalten.

Hier gibt es Abbrüche Claus Tantzen vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern erklärt: „Es ist an den Steilküsten derzeit vermehrt mit Rutschungen unterschiedlichen Ausmaßes zu rechnen. Dies ist im Winterhalbjahr, bedingt durch die Witterungsverhältnisse, nichts Ungewöhnliches.“ Dieses Jahr hat es für die Region von Poel bis Rostock vor allem größere Küstenabbrüche an der Stoltera bei Warnemünde und am Westkliff auf der Insel Poel gegeben. Es könnten aber auch an den anderen Steilküstenabschnitten Rutschungen aufgetreten sein, die den Behörden noch nicht bekannt sind. Daher sollten Besucher gerade jetzt nach dem Winter an den entsprechenden Strandabschnitten unterhalb von Steilküsten oder Kliffs nicht zu dicht an diese herangehen. Die beobachteten Abbrüche sind zurzeit hauptsächlich auf Wettereinflüsse zurückzuführen, also eine hohe Menge an Niederschlägen und Frost. Steilküstenabbrüche aufgrund von Seegangsbelastungen sind derzeit nicht zu verzeichnen.

Mangelndes Risikobewusstsein

Der Forstamtsleiter ist mit seinen Kollegen für die oft schwierige Balance zwischen Tourismusbetrieb und Naturschutz zuständig. Er stellt leider immer wieder fest: „Die Touristen haben für die Gefahren hier an der Steilküste oft kaum ein Risikobewusstsein.“ Die oft aus naturferneren Wohnorten kommenden Menschen wüssten einfach nicht, welches Verhalten an Küsten zu beachten ist.

Und wenn sie dann noch die an vielen Stellen deutlich aufgestellten Warnschilder missachten, bringen sie sich und ihre Familien immer wieder in Gefahr. Leider werden zum Leidwesen von Hartmut Pencz die Hinweis- und Warnschilder oft nicht nur ignoriert, sondern auch gestohlen und wohl als Souvenir mitgenommen.

Sorglosigkeit vieler Menschen

Auch Rentner Karl Wegner aus Warnemünde sieht immer wieder die Sorglosigkeit vieler Menschen, die sich an der Küste bewegen. Er wandert seit Jahrzehnten vor allem im Bereich Stoltera, der durch seine exponierte Lage den Einwirkungen von Ostsee und Wetter stark ausgesetzt ist.

Karl Wegner berichtet kopfschüttelnd: „Dort an den sandigen Hängen, wo man doch sieht, wie lose und rutschig da alles ist, da versuchen immer wieder welche hochzukrabbeln. Das ist zum einen gefährlich, zum anderen schafft es da Rinnen, in denen dann der Regen weiterarbeitet. Und dann wird es immer instabiler.“ Er findet, es gebe ja durchaus genug Hinweisschilder, und wünscht sich von den Besuchern: „Mehr Rücksicht und auch einfach mehr gesunden Menschenverstand.“

