Schönberg

Abdullah Al Mohammad ist 24 Jahre alt, als er in die Armee des syrischen Machthabers Assad eingezogen werden soll, die bis heute unbarmherzig jeden Freiheitsdrang der aufständischen Bevölkerung niederschlägt. Er lebt in einem kleinen Dorf nahe der israelischen Grenze. Nicht wenige Männer in seiner Familie und aus seinem Freundeskreis kämpfen auf der anderen Seite, für die Freiheit. Abdullah weiß, dass er auf sie würde schießen müssen, wenn er, wie gefordert, in den Dienst von Assads Truppen tritt. Die Waffe gegen den eigenen Bruder, gegen den Cousin richten, das ist für ihn unvorstellbar. Er entschließt sich schweren Herzens zur Flucht, obwohl er gerade frisch verheiratet ist, seine Frau den ersten Sohn unter dem Herzen trägt.

Brüder sollen nicht auf Brüder schießen müssen

In einem Land, wo Brüder auf Brüder schießen müssen, soll sein Kind nicht aufwachsen. Er will für sein Kind einen besseren Ort zum Leben finden. Viele Wochen dauert seine Flucht auf vollbepackten Pickups, in Bussen und immer wieder stundenlang zu Fuß. Von Damaskus vorbei am völlig zerstörten Aleppo, nach Izmir über Istanbul, mit dem Schlauchboot zur griechischen Insel Khios. Nach einem zwölfstündigen Fußmarsch über die Insel bricht er erschöpft zusammen: „Ich war so müde, dass ich auf der Straße eingeschlafen bin“, erzählt er. Irgendwie gelingt es ihm, in den Wirren dieses Sommers weiterzureisen, auf einer Fähre nach Athen, dann Bus, Bahn und wieder Bus über Serbien, Mazedonien, Kroatien, Ungarn, Österreich und schließlich Nürnberg, wo er nach zehn Tagen von einem Cousin aus Ludwigslust erfährt: „Komm nach Mecklenburg, hier geht es schneller mit den Papieren.“

Abdullah Al Mohammad zeigt seine Fluchtroute in einem Atlas in der Schönberger Bücherei Quelle: Annabelle von Bernstorff

Über das Erstaufnahmelager in Horst gelangt er nach Klütz und macht seine erste Begegnung mit den Menschen, die ihn fortan begleiten werden. Viele deutsche Namen kommen in seinem Bericht vom Ankommen vor: Susanne, die ihn zum Zahnarzt begleitet hat, Sophia, die ihm beigebracht hat, mit dem Bus von Neuenhagen nach Grevesmühlen zu fahren, Jürgen, dem er die erste „richtige“ Arbeitsstelle zu verdanken hat, Carsten, Ulla und natürlich Johanna.

Bleib Mensch!

Johanna Birnbaum ist bis heute ganz wichtig in seinem Leben. Die Bibliothekarin ist Teil der Gruppe „bleib.mensch.“. Ihre ehrenamtlichen Mitglieder unterstützen geflüchtete Menschen in Grevesmühlen, Schönberg und dem Klützer Winkel, helfen bei der Lösung ihrer Probleme und begleiten sie in ihrem Alltag.

„Alleine hätte ich das niemals geschafft“

Abdullah besucht den Deutschkurs an der Volkshochschule in Grevesmühlen, macht ein Praktikum auf Opas Bauernhof in Neuenhagen und in der Mosterei in Lübseerhagen. „Alleine hätte ich das niemals geschafft“, gibt er offen zu und lächelt Johanna dankbar an. „In großen Ballungsgebieten gab es 2015 schnell große syrische Communities, in denen man sich gegenseitig helfen konnte“, sagt sie. Das gibt es hier auf dem Land natürlich nicht, obwohl zwischenzeitlich über 35 Syrer in Schönberg gewesen seien, berichtet sie. Hier sei der Vorteil die schnellen Drähte gewesen. „Im Jobcenter waren Leute, die sich sehr engagiert haben, die Deutschkurse wurden schnell auf die Beine gestellt.“ Viele hätten Bedenken gehabt, aufs Dorf zu ziehen, wo man ohne Führerschein aufgeschmissen sei.

„Es war wohl für die Männer dort genauso schwierig wie für mich.“

So schnell wie möglich macht Abdullah seinen Führerschein, bewirbt sich beim Landwirtschaftsbetrieb von Klaus Babbe in Bülow. Man prophezeit ihm: „Der Syrer vor Dir hat nur zwei Wochen durchgehalten“. Er lacht, wenn er an die Zeit zurückdenkt: „Es war wohl für die Männer dort genauso schwierig wie für mich.“ Aber er beißt sich durch, macht seinen Treckerführerschein und findet Freunde fürs Leben. Zwei Jahre bleibt er dort.

In dieser Zeit flieht seine Frau mit dem einjährigen Sohn vor der Kriegsfront in Syrien, die immer näher an ihr Dorf rückt. Zu Fuß muss sie die Grenze zur Türkei überqueren, den kleinen Sohn auf dem Arm. Sie werden von der Grenzpolizei verfolgt, einige der Flüchtenden werden gefangen genommen und zurück nach Syrien gebracht. Der Junge bekommt Probleme mit der Atmung. Wie durch ein Wunder gelangen Mutter und Kind mit letzter Kraft zur Schwägerin nach Istanbul, wo sie fünf Monate auf ihr Visum für den Familiennachzug warten müssen.

„Ich habe so geweint!“

Es ist Johanna Birnbaum, die schließlich mit Abdullah zum Flughafen nach Hamburg fährt, um seine Frau abzuholen und endlich seinen Erstgeborenen kennenzulernen. „Ich habe so geweint“, erinnert er sich. Seinen Dank für die Unterstützung beim Familiennachzug weist Johanna Birnbaum zurück. „Wenn ich es nicht getan hätte, hätte jemand anderes geholfen.“

Schnell folgen drei weitere Kinder, zwei Jungen und ein kleines Mädchen. Seinen Job in der Landwirtschaft tauscht Abdullah gegen eine Anstellung als Paketfahrer bei DHL. „Fünf Tage Woche und gutes Geld, das ist familienfreundlicher als die Arbeit in der Landwirtschaft.“ Heute liefert er Pakete rund um die Hüxstraße, Lübecks beste und quirligste Adresse. „Kein Problem für mich, ich war mal Taxifahrer in Damaskus!“

„Deutschland ist jetzt mein Zuhause“

„Deutschland ist jetzt mein Zuhause, hier ist Alles besser.“ Was meint er mit „Alles“? „Arbeit, Freiheit und ...“ – er denkt kurz nach: „Der Koran lehrt uns, menschlich und freundlich zu sein. Hier in Deutschland ist das auch wirklich so.“ Obwohl Syrien ein muslimisches Land sei, verhalte sich die Regierung nicht, wie der Koran es lehrt. „Ich lese den Koran so, dass wir uns nicht gegenseitig bekriegen sollen, sondern uns helfen. Das habe ich hier in Deutschland erlebt.“

Die Familie pflegt ihre deutschen Freundschaften, der älteste Sohn spielt Fußball beim FC Schönberg 95, viele Wörter kennen die Kinder überhaupt nur auf Deutsch. Die Al Mohammads feiern Kindergeburtstag und auch ein bisschen Weihnachten. „Klar bekommen meine Kinder auch Weihnachtsgeschenke“, erzählt der Vater. Aber die habe er selbst ausgesucht und persönlich gekauft, nicht im Internet bestellt, schmunzelt der Paketfahrer.

Und noch eine urdeutsche Sache hat Abdullah für sich entdeckt: Das Kleingärtnern. In Schönberg hat er eine Parzelle gepachtet. „Ich habe Kirsch- und Apfelbäume gepflanzt“, erzählt er nicht ohne Stolz. „Tomaten sind schwierig, aber Zucchini und Kartoffeln gedeihen prima.“ Auch das in Deutschland übliche samstägliche Autowaschen haben Abdullah und die anderen syrischen Männer für sich übernommen.

Heute sind aus der ersten Gruppe von sechs Männern, die 2015 ankamen, nur noch Abdullah und sein jüngerer Bruder in Schönberg. Ein Nachbar aus Abdullahs Heimat ist aus Stuttgart dazugekommen. Insgesamt leben damit drei Familien und vier alleinstehende Männer in Schönberg. Bis auf einen älteren Herrn haben alle gute Arbeit gefunden.

„Die Politik spielt mit Menschenleben“

Wenn Abdullah an die vielen syrischen Flüchtlinge denkt, die aktuell an der weißrussisch / polnischen Grenze festsitzen, wird ihm das Herz schwer. „Ein Freund von mir war dort ohne Essen fünf Tage im Wald unterwegs“, berichtet er. „Die Politik spielt mit Menschenleben.“ Es sei schrecklich, dass man ohne Visum von Syrien nach Belarus habe fliegen dürfen. Man nehme den Leuten ihr Geld und die Handys weg und lasse sie dann allein, beklagt er. Etliche Syrer sind von Deutschland aus nach Polen gefahren, um ihren Landsleuten zu helfen. Nicht wenige von ihnen warten nun in polnischer Abschiebeverwahrung auf die Rückkehr nach Deutschland, da im polnischen Grenzgebiet der Ausnahmezustand gilt.

Von Annabelle von Bernstorff