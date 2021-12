Abgefackelt: Grevesmühlens Jugendliche haben ihre „Hütte“ verloren

Grevesmühlen

Frust bei den Jugendlichen, aufatmen bei den Anwohnern. Die Bushaltestelle an der Bürgerwiese gegenüber der Arbeitsagentur gibt es seit Mittwoch nicht mehr. Der seit Jahren beliebte Treffpunkt von Jugendlichen war Dienstagnacht durch ein Feuer so stark beschädigt worden, dass der Bauhof am Mittwoch das Gebäude abreißen musste. „Die Träger waren hohl, vermutlich hat sich das Feuer dort hineingefressen“, sagt Steve Klemkow, Wehrführer der Grevesmühlener Feuerwehr und Mitarbeiter des Bauhofes. Er war mit seinen Kameraden Dienstagnacht gegen 3 Uhr im Einsatz und auch am Mittwoch dabei, als die Bushaltestelle abgerissen wurde.

Die Bushaltestelle an der Bürgerwiese wurde abgerissen. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Seit der Wende war das Bushäuschen gegenüber der Arbeitsagentur ein Treffpunkt.

Neuer Treffpunkt auf der Bürgerwiese?

Der Treffpunkt sorgte seit Jahren für Diskussionen, unter anderem in der Stadtpolitik. Eigentlich dient die Bushaltestelle als Aus- und Einstiegsort für die Fahrschüler der Fritz-Reuter-Grundschule. Allerdings hatte Nahbus bereits angekündigt, die Schüler künftig an einer andere Stelle aufzunehmen, da die Straße dort zu eng ist. Auch in den Reihen der Stadtvertreter gab es Debatten über den Treffpunkt und die Frage, wie sinnvoll es sei, einen neuen Treffpunkt zu errichten im oder am Park. Eine Entscheidung dazu gibt es bisher jedoch nicht. Zumindest die Abrisspläne für die Bushaltestelle haben sich mit dem Feuer von Dienstag erledigt.

Von Michael Prochnow