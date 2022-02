Abgelehnte Schadensersatzforderung gegen Ex-Kurdirektorin: Geht Boltenhagen jetzt in Berufung?

Boltenhagen

Geht der Prozess um die Schadensersatzforderung der Gemeinde Boltenhagen gegen Ex-Kurdirektorin Claudia Hörl in die zweite Runde? Die Kommune hatte von der Chefin der Kurverwaltung. die von 2012 bis zum März 2021 bei der Gemeinde angestellt war, rund 111 000 Euro Schadensersatz gefordert. Begründet hatte die Gemeinde dies mit den erheblichen Mehrkosten, die durch die Planungsänderung beim Bau der Dünenpromenade, speziell geht es um die Lage der DLRG-Häuser, entstanden seien. Claudia Hörl, so der Vorwurf, habe die Planungsänderungen eigenmächtig vorgenommen, ohne die Gemeinde beziehungsweise die Gemeindevertreter zu informieren. Das jedoch hatte das Schweriner Verwaltungsgericht bei der ersten Verhandlung Ende vergangenen Jahres als unzutreffend festgestellt und die Klage abgelehnt.

Verwaltungsgericht lehnt die Klage ab

Wörtlich heißt es in der Urteilsbegründung: „Die Information erfolgte unstreitig fast zwei Wochen vor Beginn der Baumaßnahmen an den DLRG-Häusern und mehr als drei Monate vor dem Stopp der Umsetzung des Bauvorhabens. Vor diesem Hintergrund verbleibt die Darlegungs- und Beweislast für eine Kausalität zwischen unterlassener Unterrichtung und Schadenseintritt durch Baubeginn an den DLRG-Häusern bei der Klägerin. Sie hätte nach Kenntniserlangung und vor Schadenseintritt selbst zur Schadensvermeidung handeln können, blieb aber untätig. Vor diesem Hintergrund hätte die Klägerin darlegen und gegebenenfalls beweisen müssen, welche Maßnahmen im Falle der ordnungsgemäßen und frühzeitigen Unterrichtung hätten getroffen werden können und sollen.“ Daher wurde die Klage abgelehnt, die Kosten des Verfahren trägt die Klägerin, in diesem Fall die Gemeinde Boltenhagen, sprich der Steuerzahler.

Gemeinde wurde rechtzeitig informiert

Denn: Claudia Hörl hatte bereits in der Verhandlung darlegen können, dass sie durchaus die Entscheidungsträger informiert habe. Offenbar hatte in der Gemeinde jedoch niemand die entsprechende Mail mit den geänderten Planungsunterlagen gelesen. So zumindest die Feststellung des Gerichts. Nun allerdings könnte der Rechtsstreit in die Verlängerung gehen. Denn am Donnerstag, 24. Februar, tagen die Gemeindevertreter des Ostseebades Boltenhagen um 18.30 Uhr im Kur- und Festsaal. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung geht unter Tagesordnungspunkt 10.4 um „Die weitere Vorgehensweise einer Schadensersatzforderung“. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Frage, ob eine Mehrheit der Gemeindevertreter dafür stimmen würde, ob die Gemeinde in Berufung gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes gehen soll.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Teile der CDU-Fraktion den Rechtsstreit weiter vorantreiben würden. Allerdings gibt es auch etliche Stimmen unter den Fraktionen, die angesichts der deutlich formulierten Niederlage den Fall zu den Akten legen würden.

Kurverwaltung für den Bau der Promenade zuständig

Hintergrund der Auseinandersetzung war der Umstand, dass die DLRG-Häuser in der ersten Planung auf der Seeseite der Promenade eingezeichnet worden waren. Eine der Genehmigungsbehörden in Schwerin hatte jedoch darauf bestanden, die Unterkünfte für die Rettungsschwimmer auf die Landseite zu verlegen. Das hatte der Planer umgesetzt, die Kurdirektorin – die Kurverwaltung war für den Bau zuständig – hatte das per Mail der Gemeinde mitgeteilt. Rechtzeitig, wie das Gericht feststellte. Am Ende gab es einen Baustopp und nach vielen Verhandlungen mit den Behörden eine erneute Planänderung, so dass die DLRG-Häuser wieder auf die Seeseite verlegt wurden, wo sie schließlich auch gebaut wurden.

Von Michael Prochnow