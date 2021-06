Abi in Grevesmühlen: Beachtliche Leistungen trotz Pandemie

Grevesmühlen

Es ist geschafft: 85 junge Frauen und Männer haben am Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen ihr Abitur bestanden. Am Freitag wurden ihnen ihre Zeugnisse feierlich überreicht.

Bester Schüler räumt Abiturpreise ab

Schulleiterin Andrea Großmann ist stolz auf diesen Jahrgang. „Wir haben sieben Abiturientinnen mit einem Gesamtdurchschnitt von besser als 1,5 und einen Abiturienten mit dem Traumergebnis von 1,0“, berichtet sie. „Die 1,0 hat Florian Krause. Er räumte somit sämtliche Abiturpreise ab, unter anderem den Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, den Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und den Abiturpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

27 Absolventen mit 1 vor dem Komma

Insgesamt haben 27 Absolventen eine „1“ vor dem Komma beim Gesamtdurchschnitt. „Das ist sehr beachtlich!“, sagt auch Andrea Großmann. Zudem konnten zwei MINT- Zertifikate mit dem Prädikat Auszeichnung an Sophie Schuster und Clara Janke überreicht werden. Sie stehen für die Leistungen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und werden bundesweit von Hochschulen und Universitäten anerkannt.

Schulleitung stolz auf Absolventen und Lehrer

„Wir sind sehr stolz auf den Abiturjahrgang, der bekanntlich unter außerordentlichen Bedingungen lernen musste und geprüft wurde“, sagt Andrea Großmann. „Ich bin natürlich meinem Team dankbar, das in den zurückliegenden Wochen enormes geleistet hat.“

Die Abiturklassen des Gymnasiums am Tannenberg in Grevesmühlen 2021:

Klasse 12/1:

Klasse 12/1: Mika Martin Broese, Lena Eggers, Martin Ehrlich, Paula Helga Margarete Harder, Arne Jansen, Moritz Tim Kötzing, Nick Kreimer, Alicia Kunath, Samantha Maaß, Janis Meyer, Gregor Oldenburg, Franziska Maria Jaya Romer und Dennis Schmidt. Quelle: Malte Behnk

Klasse 12/2:

Klasse 12/2 mit Lehrerin Christine Simon: Pia Bibow, Pilvi Emilia Alexia Franz, Thiara Heller, Clara Janke, Leonie Kramp, Bjarne Kunkel, Ben Petermann, Helen Schmidt, Maria Linn Schnitzer, Anna Seidensal, Lisa-Marie Staerke und Anastasia Wigger. Quelle: Malte Behnk

Klasse 12/3:

Klasse 12/3 mit Lehrerin Maria Kraus: Hendrik Fabian Born, Tim Lennart Bruse, Lea-Sophie Dettmann, Henrik Horst Evert, Michelle Hameister, Pitt-Steven Heuer, Maybritt-Christin Krause, Elisa Kröger, Ove Kutz, Alina Mack, Annemarie Melchert, Huan Thieu Nguyen, Svea Marie Packheiser, Max Rabe, Till Thure Schmoldt, Vincent Schulz, Saina Subat, Emmely Vorlop, Vanessa Wegner, Christoph Wien und Torben Zimmer. Quelle: Malte Behnk

Klasse 12/4:

Klasse 12/4 mit Lehrerin Renee Rodegro-Pauls: Marvin bade, Alina Bieletzki, Johanna Falkner, Lennart König, Yord Krätsch, Alina Kreft, Aimee-Josephine Laatz, Jann Christopher Lucas, Jonas Müller, Vivian Nicole Peters, Hannes Rath, Danyel Schietzel, Luisa Schnoor, Ron Siedenschnur, Anna Tetzlaff, Justin Vogt, Paul Wagner, Jason Wiese und Nick Stuart Zielinski. Quelle: Malte Behnk

Klasse 12/5:

Klasse 12/5 mit Lehrer Uwe Neubauer: Juliette Fabienne Beyer, Annemette Bissert, Saskia Ditz, Leonie Flügel, Lara Sophie Himmelreich, Jan Klein, Nike Krämer, Florian Krause, Friedrich Karl Kuhr, Vivian Kira Lieseberg, Isabelle Luckow, Emilia Mummert, Lucy Parakenings, Hanna Ida Christel Poley, Henrick Schimanski, Sophie Schuster, Fynn Slomski, Jette Paulin Steppe, Maximilian Weilepp und Lina Wischermann. Quelle: Malte Behnk

Von Malte Behnk