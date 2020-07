Dassow

Schlechte Nachrichten für alle Radsportfreunde: Der Duathlon in Dassow wird in der Coronakrise für dieses Jahr abgesagt. Sieben Kilometer laufen, 23 Kilometer Fahrradfahren, purzelnde Rekorde und allgemeine Volksfeststimmung – das hätte am 29. August zum fünften Mal auf der Tagesordnung gestanden.

Bis zum 30. Juni hatten sich die Verantwortlichen mit der Entscheidung Zeit gelassen, ob das beliebte Sportevent wie geplant stattfindet oder nicht. Nun steht fest: Die fünfte Auflage wird auf das Jahr 2021 verschoben. Die Organisatoren haben es sich mit dieser Entscheidung nicht leicht gemacht.

Zuschauer sind nicht zu regulieren

Christopher Wittenburg, Vorsitzender des Vereins Duathlon Dassow, rechnet mit 400 bis 500 Leuten, die zum Event gekommen wären. „Neben den Sportlern würden auch viele Besucher bei der Sportveranstaltung vorbeischauen. Das würde den Rahmen sprengen“, verdeutlicht er. Erlaubt seien nach den jüngsten Lockerungen der Landesregierung zwar größere Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Zuschauern – auch im Sport. Dennoch sagt das Orga-Team den Duathlon „aufgrund der gegebenen Auflagen“ ab.

„Wenn nur die Sportler kämen, könnten wir die Umsetzung der entsprechenden Hygienemaßnahmen gewährleisten“, sagt Wittenburg. „Die Zuschauer könnten wir aber nicht regulieren.“ Er spricht aus Erfahrung. In den vergangenen Jahren sei pro Sportler etwa ein Zuschauer angereist. Hinzu kämen zahlreiche Helfer zum Aufbau. Würde die Veranstaltung stattfinden, wäre das kein gutes Zeichen. „Wir haben als Verein auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten“, so Wittenburg.

Enttäuschung ist groß

Es wäre bereits das fünfte Mal, dass der Duathlon stattfindet. 2016 wurde er das erste Mal ausgetragen. Damals noch mit gerade 58 Teilnehmern. Doch gute Nachrichten sprechen sich offenbar schnell herum. Im vergangenen Jahr waren es bereits 180 Teilnehmer. Für die Organisatoren um Christopher Wittenburg ein voller Erfolg. Umso größer ist nun die Enttäuschung. „Wir freuen uns jedes Jahr auf die Veranstaltung. Sie wurde immer sehr gut angenommen und ist immer größer geworden.“

180 Teilnehmer gingen beim 4. Dassower Duathlon an den Start. Quelle: Michael Prochnow

Ausfahrt als Ersatz vorstellbar

Auch wenn das offizielle Event nicht stattfindet, müssen die bis jetzt 150 gemeldeten Teilnehmer wohl nicht komplett auf ihre sportliche Herausforderung verzichten, lässt Christopher Wittenburg durchblicken. „Wir werden uns dennoch treffen, wie bei einem Lauftreff, und zusammen eine Ausfahrt machen.“

Dazu wolle er allen gemeldeten Teilnehmer rechtzeitig Bescheid geben. „Das wäre ein Freizeit-Treffen ohne offiziellen Charakter. In dem Zusammenhang solle nach Möglichkeit auch der neue Trimm-Dich-Pfad in Dassow eingeweiht werden, für den der Verein laut Wittenburg neun Trainingsgeräte auf einer etwa zwei Kilometer langen Strecke aufbauen wolle.

Von Flemming Goldbecher und Jana Franke