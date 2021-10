Grevesmühlen

Nach und nach sickert es durch alle Kanäle: Pastorin Maria Harder (55) verlässt Grevesmühlen. Nicht irgendwann, etwa in einem halben Jahr, sondern schon bald, zum 1. November. Wer das nicht glauben kann, begreift es angesichts der Umzugskartons, die bereits zum Teil gepackt, zum Teil noch als gefaltete Pappen im Flur des Pfarrhauses herumstehen. Maria Harder muss quasi nebenher, neben den laufenden Geschäften packen. Was nicht ganz einfach ist. Wer schon öfter umgezogen ist, weiß, was das bedeutet. Allerdings, sagt Harder, sei sie im Verlauf ihres Berufslebens, das sie in verschiedene Gemeinden sandte, schon geübt. „Ich nehme auch diesen Umzug zum Anlass, um so einiges loszulassen.“

Abschied kommt etwas zu früh

Fast acht Jahre versah die Pastorin ihren Dienst im Pfarrsprengel Grevesmühlen-Diedrichshagen. Am Sonntag, dem 31. Oktober, wird ab 17 Uhr der letzte Gottesdienst mit der Pastorin in der Grevesmühlener St.-Nikolai-Kirche zelebriert. Am Abend, um 19 Uhr, wird Kantor Michael Goede samt Bläsern und Chor ein Abschiedskonzert für die Scheidende in der Kirche geben. Wer sich persönlich von der Pastorin verabschieden will, hat genug Gelegenheit dazu. Die Kirchengemeinderäte, sagt Harder, wüssten bereits seit Sommer Bescheid.

„Gefühlt kommt der Abschied von Grevesmühlen vielleicht ein bisschen zu früh“, meint sie. „Eigentlich gibt es keinen Grund, von Nordwestmecklenburg fortzugehen. Es ist schön hier.“ Dennoch geht sie. Freiwillig. Von sich aus. Warum? Ein, zwei Jahre hätte sie ursprünglich noch bleiben wollen, sagt Maria Harder. Es sei durchaus üblich, dass Pastoren die letzten zehn Jahre ihres Berufslebens auf eine andere, meist kleinere Pfarrstelle wechselten. Ab November wird Maria Harder solch eine kleinere Pfarrstelle in Fürstenberg an der Havel übernehmen.

Private Gründe

In allererster Linie seien es private Gründe, die sie bereits jetzt in das nördliche Brandenburg ziehen. Ihre Entscheidung habe sehr viel mit dem Auszug ihrer Kinder zu tun. Die jüngste Tochter der Pastorin ist 18 Jahre alt. Sie ist in diesem Sommer mit dem Gymnasium fertig geworden und zum freiwilligen sozialen Jahr nach Berlin gezogen. Der mittlere Sohn von Maria Harder studiert Malerei und Restauration in Leipzig und der älteste Sohn ist bereits vor einigen Jahren nach Erfurt gegangen. „Man kommt ins Grübeln, wenn die Kinder nach und nach das Haus verlassen. Fragt sich, wie es weitergehen soll.“ Dabei sei ihr klar geworden, dass sie die familiäre Nähe brauche. „Ich ziehe meinen Kindern also ein bisschen hinterher.“ Andererseits will die Pastorin auch für ihre Kinder, besonders für die Jüngste, gut und leicht erreichbar sein. „Sie ist doch noch sehr jung, und ich will einfach ganz in ihrer Nähe sein.“

Viele Menschen aus Grevesmühlen und Umgebung werden Pastorin Maria Harder, die in ihren letzten Wochen unter anderem eine außergewöhnliche Ausstellung in der St.-Nikolai-Kirche in Grevesmühlen gemeinsam mit der Künstlerin Renate Schürmeyer realisierte, vermissen. Quelle: Annett Meinke

Junge Pastoren und Pastorinnen gesucht

Für die Kirchengemeinden in Grevesmühlen und Diedrichshagen wünscht sich Harder am liebsten eine junge Pastorenfamilie. Eine, die das Pfarrsprengel in die Zukunft führen könne. Sie spräche zwar eine bestimmte Generation von Gläubigen an, aber um auch wieder mehr junge Menschen für Kirche zu begeistern, brauche es auch junge Pastoren oder Pastorinnen. „Es wäre perfekt, wenn in das Grevesmühlener Pfarrhaus mit seinem großen Garten junges Leben, eine Familie mit Kindern einziehen würde“, sagt sie.

Vertretung durch Schweriner Pastor im Ruhestand

Ob es tatsächlich so kommt, wie sich Maria Harder das wünscht, und wer die Geschicke der beiden Kirchengemeinden dauerhaft in Zukunft lenken wird, steht jedoch im Moment noch nicht fest. „Es gibt da wohl schon Überlegungen“, sagt Maria Harder, doch Genaueres könne sie im Moment noch nicht vermelden. So lange, bis es klar ist, wer kommen wird, wird der Dienst von einem Pastor im Ruhestand übernommen – Dr. Frank-Michael Wessel aus Schwerin. Der Pastor übernimmt den kompletten Dienst in beiden Kirchengemeinden.

