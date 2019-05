Wismar/Grevesmühlen

So eine richtige Panne? Susanne Bohne lacht. „Eigentlich nicht, zum Glück muss ich sagen. Einmal war eine Ernennungsurkunde verschwunden, aber auch die fand sich wieder an.“ Ansonsten, so die 63-Jährige, habe alles funktioniert. Und das ist durchaus bemerkenswert, wenn man zurückblickt. 1990 hatte sich Susanne Bohne auf die frei werdende Stelle für die Koordination des Kreistages beworben, damals noch in Wismar. Die Gägelowerin bekam die Stelle, seitdem war sie die Leiterin des Kreistagsbüros. Bis 1994 im Landkreis Wismar, nach der Kreisgebietsreform in Grevesmühlen für den Landkreis Nordwestmecklenburg. Ende des Monats ist Schluss. Susanne Bohne geht in Rente. „Mein Mann ist schon zwei Jahre zu Hause, jetzt müssen wir wohl erst einmal ein paar Dinge neu sortieren“, sagt die blonde Frau und lächelt. „Aber das kriegen wir schon hin.“

Wen wundert’s? Denn das, was die 63-Jährige in den vergangenen Jahren gemacht hat, verlangt nicht nur Disziplin, umfangreiches Wissen und Flexibilität, sondern auch eine langfristige Planung. Ihr Aufgabe war es, die Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses so vorzubereiten, dass alle rechtlichen und fachlichen Ansprüche erfüllt werden. Wie gut das gelungen ist, zeigt die Bilanz aus fast drei Jahrzehnten: „Nicht eine einzige Sitzung musste wegen Fehler von unserer Seite aus ausfallen.“ Nur ein einziges Mal musste ein Kreistag abgebrochen werden. „Aber das hing damit zusammen, dass soviele Kreistagsmitglieder aus Protest die Sitzung verließen, dass die Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben war.“

In der Anfangszeit in Wismar hatte Susanne Bohne eine eigene Sekretärin, Computer gab es nur vereinzelt, ihren ersten Rechner bekam sie mitte der 1990-er Jahre. „Das war schon eine Umstellung damals, aber wir haben uns immer angepasst.“ An die äußeren und inneren Bedingungen, denn mit jedem Wechsel an der Spitze der Verwaltung und des Kreistages änderten sich auch die Anforderungen. Was blieb, das war Susanne Bohne, die mit ihrer ruhigen und sachlichen Art die Dinge regelte. Das wird sie noch bis zum 27. Mai tun, dann ist Schluss. Sie wird ihr Büro aufräumen und nach Hause fahren. „Im Sommer geht es dann auf Kreuzfahrt in die Adria mit unseren Enkeln. Und dann sehen wir weiter.“

Michael Prochnow