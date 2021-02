Grevesmühlen

Zwei Bildschirme, beleuchtete Tastatur, Kopfhörer – und gut gelaunt. Man könnte glauben, Mattes Behnke zockt mit seinem Kumpel. Weit gefehlt. So sieht momentan der Alltag des 17-Jährigen aus. Jeden Vormittag verbindet er sich mit seinem Kumpel und macht Schule. Die Präsenzpflicht ist aufgehoben. „Anfangs war ich noch im Unterricht, aber nach zwei Stunden war der Mund-Nasen-Schutz komplett nass. Das wollte ich mir nicht mehr antun“, gibt der Zehntklässler der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen zu. Seitdem bereitet er sich zu Hause auf die Prüfungen vor.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorprüfungen sind bereits Mitte März, die Abschlussprüfungen in Mathematik, Deutsch und Englisch im April und Mai. „Nun ist jeder selbst für sich verantwortlich“, umschreibt Mattes. Entweder nimmt man es ernst oder eben nicht. Er sei zu Hause konzentrierter und schneller, fasst er zusammen. Bisher fühle er sich gut vorbereitet. „Einige Lehrer legen sich für uns richtig ins Zeug und antworten sogar am Wochenende auf Mails“, erzählt der Schulsprecher. Schade finde Mattes nur, dass er in manchen Fächern keine Gelegenheit bekommt, sich zu verbessern. „Für das Zeugnis ist es dann nicht so gut, da ich mich damit ja bewerben muss.“

Anzeige

Lesen Sie auch Schulöffnung in MV: Bildungsministerium will erst nach Merkel-Gipfel entscheiden

Nur fünf Schüler im Unterricht

Für Homeschooling hat sich auch Lea Bojanowski entschieden. Sie ist stellvertretende Schulsprecherin der Regionalen Schule und hat eine Mutter zu Hause, die zur Risikogruppe gehört. „Es war mir sicherer, mich zu Hause auf die Prüfungen vorzubereiten“, begründet die 16-Jährige. In ihrer Klasse seien ohnehin nur fünf Schüler im Unterricht.

Lea Bojanowski (16) aus Grevesmühlen. Quelle: privat

Die Angst sei schon da, nicht genügend vorbereitet zu sein. „Aber viele Lehrer geben ein Feedback zu den erledigten Aufgaben und ich gehe optimistisch in die Prüfungen“, erklärt die Grevesmühlenerin. Spätestens um 8 Uhr beginne sie, die Schulaufgaben zu erledigen. Gern nimmt sie auch Zusatzaufgaben der Lehrer in Anspruch. „Benachteiligt gegenüber den anderen Schülern, die täglich in den Unterricht gehen, fühle ich mich nicht.“

Auch in der Arbeitswelt scheint es kein Hindernis zu sein, dass ihr und den anderen Abschlussklässlern am Ende das letzte Halbjahr der neunten Klasse und nun auch das erste Halbjahr der zehnten Klasse, also viel Unterrichtsstoff fehlt. Vier Bewerbungen hatte Lea geschrieben – und einen Ausbildungsvertrag im medizinischen Bereich so gut wie in der Tasche.

Von Jana Franke