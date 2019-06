Grevesmühlen

Capt’n Flint ist wieder zurück! Am Freitag, 21. Juni, startet das Piraten Open Air Theater in Grevesmühlen in seine 15. Spielzeit. „Unter falscher Flagge“ heißt das Stück, das natürlich wieder aus der Feder von Intendant Peter Venzmer stammt. In dieser Episode versucht die Crew um den Piraten-Kapitän, der von Benjamin Kernen gespielt wird, Grand Turks einzunehmen. „Es gibt Action, Spannung, Humor und einige Überraschungen“, verriet Peter Venzmer auf der exklusiven Vorstellung am Montagabend. 118 Spezialeffekte erwarten die Besucher in diesem Jahr, so viele wie noch nie.

Schallschutzmessungen durch die Stadt Grevesmühlen

Peter Venzmer, Intendant des Piraten Open Air in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Und der Lärm? „Darüber mache ich mir keine Sorgen“, so der Intendant. „Die Auflagen, die wir erfüllen müssen, die werden wir auch erfüllen.“ Es habe bereits während der Proben eine erste Schallschutzmessung durch die Stadt gegeben. „Wir sind zuversichtlich, und wenn es am Ende bedeutet, dass wir einen Schuss weniger abgeben müssen, dann werden wir das tun.“ Auf jeden Fall werde der Spielbetrieb wie geplant stattfinden. Hintergrund der Aussage ist die Klage einiger Anwohner gegen den Landkreis als Genehmigungsbehörde für das Theater. Die Kläger werfen der Behörde vor, die Schallschutzrichtlinien nicht ordnungsgemäß überprüft zu haben.

Abseits der juristischen Gefechte macht Capt’n Flint seinem Ruf, als „meistgesuchter Pirat unter der Sonne“ auf der aufwändig gestalteten Bühne an der Schweriner Landstraße wieder alle Ehre. An seiner Seite ist die bewährte Crew der vergangenen Spielzeiten, unter anderem ist auch Dustin Semmelrogge als Israel Hands wieder mit an Bord, ebenso wie Gero Bergmann als fieser Gegenspieler der Piraten. Matthias Schlüter, Michael Heuel, Marc Zabinski, die Grevesmühlenerin Monic Thiele und viele andere bekannte Gesichter vervollständigen das eingespielte Ensemble.

Prominenter Besuch wird zur Premiere erwartet

Komplett neu gestaltet wurde das Bühnenbild auf der mit 9000 größten Bühne im Norden. Nachgestaltet wurde unter anderem die gesamte Vorderfront einer karibischen Stadt, auch die Wasserfläche, auf der die Piraten mit ihren Schiffen unterwegs sind, ist deutlich vergrößert worden. Apropos Wasser: Auch das Piraten Open Air war am Sonnabend von dem schweren Unwetter getroffen worden, die Proben wurden nach hinten verschoben, die Schauspieler hatten alle Hände voll zu tun, um die Freilichtbühne wieder bespielbar zu machen, was am Nachmittag der Fall war. „Zum Glück haben wir die Drainagen neu verlegen lassen, aber gegen die Wassermassen, die aus der Stadt herunterkamen, hatten wir keine Chance mehr“, so Peter Venzmer, der sich auf die Premiere am Freitagabend freut. Dann erwarten die Veranstalter neben dem Tourismusminister der Turks and Caicos – der Kooperationsvertrag ist gerade um drei Jahre verlängert worden – auch Landtagspräsidentin Birgit Hesse, Landrätin Kerstin Weiss „und noch den einen oder anderen Promi, aber das wird nicht verraten“.

Teddy muss ein Jahr Pause einlegen

Einziger Wermutstropfen in der neuen Spielzeit: Squeezebox Teddy ist nicht mehr mit an Bord, jedenfalls nicht auf der Bühne in der Saison 2019. Der Sänger, der von Beginn an mit seinen Liedern das Theater begleitet und bereichert, muss aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. „Es ist natürlich ein Verlust für uns, Teddy gehört einfach dazu, er hat das Vorprogramm und die Pausen gefüllt und viele Fans“, so Peter Venzmer. „Aber er muss eine Pause einlegen, das Benefizkonzert Teddy and Friends wird es aber trotzdem geben.“

Was Sie sonst noch wissen müssen über das Theater Karten für die Premiere sowie alle weiteren Vorstellungen gibt es direkt im Theater an der Schweriner Landstraße sowie im Internet. Gespielt wird täglich außer montags um 19.30 Uhr, sonntags beginnt die Vorstellung bereits um 16 Uhr. Die Ticketpreise beginnen bei 23 Euro. Für Familien und Gruppen gibt es Rabatt. Infos per Telefon unter 03381/756600. Das Piraten Action Open Air Theater befindet sich am Ortseingang von Grevesmühlen von der A20 kommend. Das Gelände von über 70000 Quadratmetern umfasst kostenlose Parkplätze direkt vor dem Theater, einen Marktplatz, der in diesem Jahr erweitert und modernisiertz wurde, zum Verweilen und Genießen, dem Restaurn „Zur Schatzinsel“, Tribünensitzplätzen für mehr als 1600 Zuschauer, einem eigenen See sowie die Wirtschaftsbereiche mit Werkstätten, Ställen und Weiden. Der Markplatz öffnet während der Spielzeit täglich von Dienstag bis Samstag ab 17 Uhr sowie sonntags um 13 Uhr und ist in dieser Zeit auch ohne Eintrittskarte zugänglich.

