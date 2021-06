Acht Rehkitze überleben: Drohne bewahrt sie vor dem Tod

Schönberg

Etwas Raureif liegt an diesem Morgen auf den Feldern in und um Schönberg. Von drückender Hitze ist noch nichts zu spüren, was auch Landwirte wie Rainer Jörke als angenehm empfinden. Der Schönberger möchte auf dem Grünland neben der HEM-Tankstelle mit seinem Traktor den ersten Schnitt durchführen. Bevor er damit beginnt, lässt der Retelsdorfer Marwin Baron seine Drohne über das Feld fliegen. Sie soll Rehkitze ausfindig machen und verhindern, dass sie in das Mähwerk geraten.

Rehkitz noch ohne Fluchtinstinkt Rehkitze sind in den ersten Wochen ihres Leben besonders gefährdet. Die Ricke versteckt sie im hohen Gras, um sie vor anderen Tieren zu schützen. Den jungen Rehen fehlt aber noch der Fluchtinstinkt. Auch auf Geräusche von Mähmaschinen reagieren sie nicht, so dass sie oft schwere Verletzungen erleiden oder schon die ersten Tage ihres Lebens die letzten sind.

Handsense und Pferdemähwerk

Einige Male war Jörke in den zurückliegenden Jahren seine Felder vor dem ersten Schnitt Stück für Stück zu Fuß allein oder auch mit anderen abgegangen. Dabei begaben sie sich auf die Suche nach Rehkitzen. Denn beim Mähen sind diese vom Traktor aus in dem hohen Gras nicht zu sehen. Statt wegzulaufen, verharren sie an der Stelle, wo sie die Ricke abgelegt hat. „Das ist ihr natürlicher Reflex“, erklärt Jörke. In der Regel holt die Ricke erst nach der Mahd ihr Kitz wieder. Das ist ein altbekanntes Phänomen, wie Jörke weiß und deshalb auch lange bekannt. Mit der Handsense und dem Pferdemähwerk gab es da früher auch kaum Probleme. Die Rehkitze nahmen in der Regel keinen Schaden. Beim Einsatz der heutigen Technik ist die Situation eine ganz andere. Vom Traktor aus sind die kleinen Tiere nicht zu erkennen, so dass es auch immer wieder vorkommt, dass die Kitz die ersten Wochen ihres Daseins nicht überleben. Um das zu verhindern, betrieb Jörke diesen Aufwand und ging vor dem ersten Schnitt seinen Felder ab. Das waren ihm die jungen Rehe wert. Fand er sie, dann markierte er die Stelle und mähte um diese herum. Hatte die Ricke ihr Junges danach abgeholt, bearbeitete der Landwirt diese noch verbliebenen Restflächen.

Regungslos liegt das erst wenige Tage alte Rehkitz im hohen Gras. Quelle: Dirk Hoffmann

Ähnlich kannte es der Retelsdorfer Marvin Baron. Auch auf dem ökologischen Betrieb seines Vaters Ulf Jonas war es bis vor Kurzem gängige Praxis, vor dem ersten Schnitt die Felder nach Rehkitzen abzusuchen. Bis 2020, denn seit diesem Jahr übernimmt die Drohne von Baron diese Arbeit. Ausgestattet ist sie mit einer Wärmebildkamera, mit der selbst im dichten Gras versteckt liegende Tiere gesichtet werden können. Baron hatte dafür im Frühjahr beim Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg an einer Schulung teilgenommen und den notwendigen Drohnenflugschein erworben.

Ricke auf der Wärmebildkamera

Wie genau die Drohne sein kann, erfuhr nun auch der im Nebenerwerb tätige Landwirt Rainer Jörke. Fasst auf den Punkt genau zeigte sie dem 56-Jährigen im Gebiet des Schönberger Windparks die Stelle an, wo sich ein Rehkitz befindet. Ganz vorsichtig schob er einige Grasbüschel beiseite und zeigte auf das nur wenige Tage alte Jungtier. Dass so schnell und vor allem so genau dieser Ort von der Drohne fixiert wurde, erstaunte selbst den erfahrenen Landwirt. Wenig später fand er dank dieses neuen Einsatzes sieben weitere Rehkitze auf dem anderthalb Hektar großen Rotkleefeld an der Selmsdorfer Straße. Auf der eingangs erwähnten Fläche neben der HEM-Tankstelle war auf der Wärmebildkamera eine Ricke zu sehen, Kitze fehlten dort.

Die insgesamt etwa 15,5 Hektar der drei genannten Flächen hatte die Drohne in einer guten halben Stunde abgeflogen und die Stellen nach möglichen Rehkitzen abgesucht. Zu Fuß wären dazu sicher wieder mehrere Stunden notwendig gewesen. Eine enorme Zeitersparnis. Dazu noch mit einem schönen Nebeneffekt, der ebenfalls nicht zu unterschätzen ist. „Beim Fahren über die Felder fühle ich mich jetzt einfach sicherer“, so Jörke.

Von Dirk Hoffmann