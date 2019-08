Grevesmühlen

Bei der achten Auflage des Firmencups der Grevesmühlener Schützenzunft hat sich am Freitagabend das Team der Firma Holzbau Kröplin im Feld der insgesamt 55. Mannschaften durchgesetzt. Die Handwerker erzielten am Bogenstand und mit dem Kleinkalibergewehr die meisten Punkte, Zweiter wurden die Finanzfachleute der Mannschaft „TNT-Konsortium“ vor dem zweiten Team der Firma Hengelhaupt & Greve. 121 Männer und 44 Frauen waren zum Wettkampf angetreten, neun reine Frauenteams zählte

Zur Galerie Die schönsten Eindrücke vom 8. Firmencup der Grevesmühlener Schützenzunft am Tannenberg.

Wettkampfleiter Maik Faasch auf der Liste. Und das die Frauen durchaus eine Chance auf die vorderen Plätze haben, bewies beispielsweise Liana Lucas (Sparkasse), die in der Einzelwertung Zweite wurde, Sieger im Einzel wurde Nico Winsel (Hengelhaupt & Greve). Die Verantwortlichen der Schützenzunft zeigten sich mehr als zufrieden mit der Bilanz des Wettkampfes, der vor allem Firmen und Vereine anzieht. „Es steckt eine Menge Arbeit drin, aber die Resonanz zeigt uns, dass es sehr gut funktioniert. Und der ganze Verein arbeitet mit, nur so klappt das“, so Maik Faasch. Alle Fotos und Ergebnisse auf www.ostsee-zeitung.de.

Von Michael Prochnow