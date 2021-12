Advent im Hospiz in Bernstorf: Verein spendet Tanne für das Schloss

Bernstorf

Seit Sonntag steht vor dem Hospiz Schloss Bernstorf wieder eine wunderschön geschmückte Weihnachtstanne. Gespendet und aufgestellt haben sie die Mitglieder des Vereins „Tätowierte gegen Krebs“, Vorsitzender Sebastian Kairies und sein Team helfen seit einigen Jahren, um den Betrieb der Einrichtung am Laufen zu halten. Eine große fünfstellige Summe hat der Verein bereits gesammelt und übergeben, die Weihnachtstanne hat inzwischen auch Tradition.

Der Baum ist eine Spende eines Landwirts aus dem Landkreis Rostock, transportiert hat ihn Vereinsmitglied Maik Terpe mit seinem Sattelzug. Und nachdem in der vergangenen Woche kurzfristig das eingeplante Kranunternehmen absagen musste, sprang der Kranverleih Woods aus Alt Meteln kurzerhand ein.

Schirmherr des Hospizes ist Tino Schomann

„Das ist wirklich beeindruckend, welche Hilfe wir bekommen, dafür einen Riesenank“, so Wolfgang Röhr, der zusammen mit seiner Tochter das Hospiz betreibt. Mit dabei am Sonntag, als der Baum aufgestellt und geschmückt wurde, waren neben den Vereinsmitgliedern, den Mitarbeitern des Hospizes auch Kreistagspräsident Thomas Grote (CDU) und Landrat Tino Schomann (CDU), beide sind Schirmherren der Einrichtung. „Und deshalb war es keine Frage, an diesem Tag dabei zu sein“, so Tino Schomann.

Landrat Tino Schomann (r.), Kreistagspräsident Thomas Grote (m.) und Wolfgang Röhr, Geschäftsführer des Hospiz in Bernstorf Quelle: Michael Prochnow

Hier liegt der Baum noch vor dem Schloss, kurz darauf wurde er mit einem Kran aufgestellt. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow