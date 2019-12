Adventliche Musik in Schönberger Kirche

Schönberg

Alle Jahre wieder treffen sich die Blechbläser der Kirchengemeinden in der ganzen Region, um an einem Ort gleichzeitig ihre Instrumente erklingen zu lassen. Nach 17 Jahren gilt die diesjährige Einladung wieder für die Kirche in Schönberg. Am Donnerstag, den 12. Dezember 2019, erklingt ab 19.30 Uhr adventliche Musik. „Es kann und soll kräftig mitgesungen werden“, betonen die Veranstalter. Zwischendurch erklingen die Orgeln der Sankt-Laurentius-Kirche.

1999 von der Grevesmühlener Kantorin Annerose Lessing und ihrem Schönberger Kollegen Christoph D. Minke begonnen, ist es nun eine 20 Jahre währende Tradition, dass die Posaunenchöre in der Region in der Adventszeit sich zusammentun und einen adventlichen Liederabend gestalten. Die Kirchengemeinde Schönberg erläutert: „Diese Veranstaltung findet jedes Jahr in einer anderen Kirche statt. So wandert das adventliche Singen in der Region von Ort zu Ort, und längst sind wir, nach dem wir in allen Kirchen zu Gast waren, aktuell in der zweiten Runde.“

Diesmal sind auch Bläser aus Rehna, Wismar und Ratzeburg dabei. Die Musik steht in diesem Jahr unter dem Motto „Hoch tut euch auf“ nach der gleichnamigen Komposition von Christoph Willibald Gluck. Der Wunsch der Veranstalter: „Türen und Herzen sollen sich öffnen, und beginnen tun wir dies mit Ohren und Mund.“ Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Von Jürgen Lenz