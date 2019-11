Grevesmühlen/Wotenitz

So, ein Jahr ist wieder rum und es steht erneut die Frage im Raum: Wie dekoriere ich dieses Mal meine vier Wände zur Adventszeit? Klassisch? Oder doch mal etwas Ausgefallenes? Ideen und Anregungen gibt es am 23. und 24. November gebündelt in Gartenbaubetrieben und Blumengeschäften. Sie öffnen ihre Türen für Adventsausstellungen.

Gartenbau Wiencke gibt traditionell an zwei Wochenende einen Einblick in neueste Pflanzen- und Deko-Trends sowie in zeitlose adventliche Floristik – am 22. und 24. November sowie vom 29. November bis 1. Dezember. An allen Tagen halten Juniorchef Christian Wiencke und sein Team einiges bereit.

Bis auf Totensonntag gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Darbietungen von Linedancegruppen, der Kreismusikschule „ Carl Orff“ und von Kindern der Kita „Spielgarten Klemkow“ aus Grevesmühlen. Zudem präsentieren sich verschiedene Händler mit Leckereien wie Wildschweinkeule, Kassler und Eintopf, mit Kaffee und Kuchen sowie Crêpes. Seifen und Holzkunst werden ebenso gezeigt wie Handgefertigtes von Mitarbeitern des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg. Für die Kinderbespaßung sorgen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stepenitztal.

Genutzt wird für die Adventsausstellung bereits die im Bau befindliche Scheune. Das Gerüst ist erst am Freitag entfernt worden, im Mai soll die Scheune offiziell eingeweiht werden. Die Gäste der Adventsausstellung können im zukünftigen Hofcafé mit ausreichenden Sitzmöglichkeiten Platz nehmen, die Ausstellung wird in der Diele und im zukünftigen Veranstaltungsraum aufgebaut sein. An allen Tagen stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Zudem fährt von Grevesmühlen ein Shuttlebus. Der Fahrplan wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Die im Umbau befindliche Scheune auf dem Gelände von Gartenbau Wiencke in Wotenitz wird in die Adventsausstellung eingebunden. Quelle: Jana Franke

Die Faszination Weihnachten lässt sich am 23. und 24. November auch bei Blumen Mundt im Pavillon in der Klützer Straße erleben. „Bei der Kreihnsdörper Adventsausstellung präsentieren wir liebevoll gestaltete Adventsfloristik und stilvolle Dekorationsartikel“, wirbt Marieke Mundt. An beiden Tagen erwartet die Gäste um 14 Uhr Livemusik – am Sonnabend vom Vater-Tochter-Duo Black’n’White, am Sonntag von zwei Klarinettenspielerinnen der Kreismusikschule Carl Orff. Aufgebaut ist ein Miniatur-Weihnachtsmarkt und ein Kuchenbasar. Der wird von Lehrern, Eltern und Schülern der Förderschule An den Linden in Grevesmühlen betreut. Der Einrichtung soll das Geld auch zugutekomme. Geöffnet ist Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Totensonntag ab 10 Uhr.

Ob liebevoll gestaltete Adventsfloristik oder stilvolle Dekorationsartikel: Marieke Mundt hat in ihrem Blumengeschäft an der B 105 einiges vorbereitet. Quelle: Jana Franke

In weihnachtlicher Atmosphäre mit Adventskränzen, adventlichen Accessoires, Werkstücken und Inspirationen für Daheim empfangen auch Christina Schulz und ihr Team vom Blumenhaus Koth ihre Kunden. Die Türen sind am 23. und 24. November ab 9 Uhr geöffnet. Am Sonnabend werden die Gäste mit Apfelpunsch und Schmalzstullen und am Sonntag mit Glühwein und Kuchen verwöhnt. Christina Schulz, Marina Mursall und Daniela Schmidt geben nicht nur Tipps in Sachen Pflanzen. Das Auge isst mit, deshalb wird ebenso ein liebevoll eingedeckte Tisch präsentiert. Christina Schulz weiß: Die Farben Weiß und Gold sind in, was die Weihnachtsdeko betrifft.

Es ist angerichtet: (v. l.) Marina Mursall, Daniela Schmidt und Christina Schulz vom Blumenhaus Koth geben Tipps rund um das Weihnachtsfest. Weiß und Gold sind momentan in. Quelle: Jana Franke

Ein gemütliches Ambiente mit Lichtermeer verspricht die Gärtnerei Schulz. Geöffnet ist das Verkaufsgewächshaus am 23. November von 18 bis 21 Uhr und am darauffolgenden Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Glühwein, Kaffee und Kuchen wartet auf die Gäste. Und, liebe Kinder, werft mal einen Blick an die Decke. Da hat sich tatsächlich der Schlitten vom Weihnachtsmann versteckt. Ob er den wohl noch bis Heiligabend abholt?

Bereits am vergangenen Donnerstag hat der Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf seine Scheune für die Adventszeit hübsch gemacht. Neben den Einkaufsfreuden für das Fest können sich die Besucher auch kulinarisch verwöhnen lassen. Wer möchte, kann ab dem 7. Dezember seinen Weihnachtsbaum selbst sägen. Geöffnet ist der Adventsmarkt bis 22. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr. Nur am Totensonntag (24. November) bleiben die Türen geschlossen.

Von Jana Franke