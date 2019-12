Adventsbuffet auf Schloss Bothmer

Klütz

Der Blick aus dem Fenster des Restaurants von Schloss Bothmer in Klütz ist allein einen Blick wert, vor allem in den Abendstunden. Am Freitag, 6. Dezember, können Gäste ein besonderes Adventsbuffet genießen in der Orangerie des Schlosses. Wer mag, kann um 17 Uhr an einer Führung durch das Schloss zum Thema „Diplomaten als Königsmacher“ teilnehmen. Dabei erfahren die Besucher alles über die Aufgaben eines Diplomaten, wie man Botschaften verschlüsselt hat, wo sie versteckt wurden und warum Bestechung Teil des Tagesgeschäftes waren. Die Gäste können selber mit Feder und Tinte schreiben, geheime Botschaften verfassen und ein Duell nachstellen.

Anmeldung für das Buffet (ab 18 Uhr) und Führung unter: 038825 266 733

Von Michael Prochnow