Adventskonzert in Lübseer Dorfkirche

Lübsee

Die Musiker der Lübecker Sommeroperette geben ein Adventskonzert in der Dorfkirche in Lübsee unter dem Titel „Fröhliches Weihnachten überall.“ Es beginnt am Sonnabend, den 14. Dezember, um 14.30 Uhr.

Eine adventlich-musikalische Rundreise führt von Deutschland über England und Frankreich nach Spanien und Portugal, aber auch nach Österreich, Ungarn, Italien und Griechenland. Darunter sind nach Auskunft der Kirchengemeinde Sankt Johannes Roggenstorf bekannte Titel wie „Kommet ihr Hirten“, „Adeste fideles“, „The First Nowell“ und „Feliz Navidad“, aber auch weniger bekannte Lieder.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gegeben. Nach dem Konzert lädt der Freundeskreis der Lübseer Kirche zu Kaffee, Kuchen und Glühwein ein.

Von Jürgen Lenz