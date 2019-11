Brook/Hohen Wieschendorf

Im November laden Adventsmärkte wieder zum gemütlichen Bummel ein. In Hohen Wieschendorf auf dem Erdbeerhof Glantz öffnet der Markt in der Weihnachtsscheune bereits am Donnerstag, 14. November, seine Türen. Täglich ist dort dann von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Geschlossen bleibt der Markt nur am Volkstrauertag, 17. November, und am Totensonntag, 24. November.

Bei Glantz in Hohen Wieschendorf öffnet die Weihnachtsausstellung am 14. November. Quelle: Malte Behnk

An den Wochenenden gibt es in der Weihnachtsscheune des Erdbeerhofes jeweils ab 16 Uhr ein Bühnenprogramm mit Chören, der Bigband der Kreismusikschule und Blasmusik. Mittwochs ist ab 15 Uhr Seniorennachmittag. Auch dazu wird ein Bühnenprogramm geboten. Ab dem 7. Dezember können Besucher in Hohen Wieschendorf selber Weihnachtsbäume sägen.

Erster Advent auf Gut Brook

Am 29. November, also um den ersten Advent herum beginnt die Lebensart Weihnachtswelt auf Gut Brook. Bis einschließlich zum 1. Dezember zieht Plätzchen- und Bratapfelduft durch die drei Scheunen und Feuerkörbe schmücken das Gelände mit ihrem Licht. Die Aussteller bieten unter anderem antikes Leinen auf Ballen, historische Lederwaren aus altem Leder neu gefertigt, scheibengetöpferte Keramik, Mode aus Wolle oder Walk, Puppen und weihnachtliche Puppenstuben.

Geöffnet ist die Weihnachtswelt auf Gut Brook vom 29. November bis 1. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen erhalten freien Eintritt.

Von Malte Behnk