Adventszauber bei Wiencke, Tannengrün bei Förster Behl

Wotenitz

Weihnachten rückt immer näher. Im Gartenbaubetrieb Wiencke in Wotenitz laufen die Vorbereitungen für den Adventszauber, der in wenigen Tagen beginnt, längst auf Hochtouren.

Von Sonnabend, 20. November, bis zum 24. Dezember ist der alte Gutshof weihnachtlich geschmückt. In der Gärtnerei, der Erlebnisscheune und dem Gewächshaus gibt es dann eine große Auswahl an Pflanzen, Gestecken und Kränzen. Außerdem sind mehrere Händler mit kleinen Ständen vor Ort, um ihre Waren zu präsentieren. Angeboten wird wie in den Vorjahren neben anderen Leckereien wie dem Wotenitzer Stollen, Glühwein und Bratwurst unter anderem auch der Wein von der Mosel.

Zu sehen und zu erleben gibt es in diesen fünf Wochen aber noch mehr. So dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das in diesem Jahr aufgrund der Pandemie immer kurzfristig den jeweiligen Vorschriften entsprechend stattfindet. „Da sind wir sehr flexibel“, sagt Seniorchef Peter Wiencke.

Unabhängig davon wird es wieder eine Tombola mit attraktiven Preisen geben. Der Erlös geht an Vereine der Region. Auch das ist längst zu einer Tradition geworden. Außerdem sind Überraschungen zum Nikolaustag geplant und startet am 4. Dezember der Baumverkauf bei Wiencke. Geöffnet hat der Adventszauber bei Wiencke täglich von 9 bis 18 Uhr. An Heiligabend dann aber nicht ganz so lange.

Tannengrün bei Steffen Behl

Steffen Behl Forstingenieur Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Die Plantage von Förster Behl an der B 105 bei Grevesmühlen kurz vor dem Abzweig Börzow/Gostorf, öffnet am Freitag und Samstag (19. und 20. November) zum ersten Mal ihre Tore. Jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr ist dann Steffen Behl vor Ort. Angeboten werden gebündeltes Schnittgrün der Nordmanntanne, Küstentanne, Kiefer und Fichte. Dieses Jahr können hier übrigens auch Ilex-Zweige erworben werden.

Ausstellung bei Blumen Mundt

Bei Blumen Mundt in Grevesmühlen geht es an diesem Wochenende ebenfalls um die Themen Advent und Weihnachten. Von Freitag bis Sonntag, 21. November, ist der große Verkaufsstand an der Klützer Straße bis 18 Uhr geöffnet, heute und morgen ab 8 Uhr, am Sonntag geht es um 10 Uhr los. Interessierte finden dort Ideen zum Dekorieren und viele andere Anregungen für die Advents- und Weihnachtszeit.

Von Dirk Hoffmann