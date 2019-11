Änderungsschneiderei in Grevesmühlen eröffnet

Grevesmühlen

Eine zufällige Begegnung im Supermarkt machte Franziska Cengiz (35) und Sina Gutow (47) zu Kolleginnen. Letztgenannte ist gelernte Schneiderin, veränderte sich beruflich aber im Frühjahr aus familiären Gründen. Nun kehrt sie zurück zu ihren Wurzeln – und wird Angestellte von Franziska Cengiz. Die kaufte vor einiger Zeit den ehemaligen Friseursalon in der Kastanienallee, um zusätzlich zu ihrem Brautmodengeschäft „Weiße Träume“ im heimischen Keller eine Änderungsschneiderei zu eröffnen.

Der große Tag war schließlich am 1. November. Einen Monat Umbauzeit hat sich die Geschäftsfrau eingeräumt. Wer den Salon kannte, dem sei gesagt: Die Räumlichkeiten sind nicht wiederzuerkennen. „Ich hatte zunächst überlegt, mein Brautmodengeschäft zu verlegen, aber ich hatte die Räumlichkeiten erst vor zwei Jahren renoviert“, begründet Franziska Cengiz ihren Entschluss, dort, nur 50 Meter von ihrem Haus entfernt, einen ganz anderen Weg zu gehen. Was bietet sich mehr an, als eine eigene Änderungsschneiderei für die zukünftigen Bräute direkt vor der Haustür?

Angenommen wird aber weitaus mehr als nur Hochzeitsoutfits. Am Freitag schauten schon die ersten Kunden mit Blusen, Hosen und sogar Karnevalstracht vorbei. Geöffnet ist die Änderungsschneiderei montags und dienstags von 10 bis 16 Uhr, donnerstags von 12 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 15 Uhr.

Kontakt: 03881/7585176 oder 0176/42746581 sowie schneiderei@weissetraeume.de

Von Jana Franke