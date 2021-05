Boltenhagen

Schon vor der Kurverwaltung geht es los: Wo viele einen bunten Blütenteppich sehen, fällt Angelika Sagemanns Blick direkt auf den Kirschlorbeer, der hier, wie überall in Boltenhagen, wächst. „Dabei warnt der Naturschutzbund (Nabu) davor als giftige Pest“, sagt das Mitglied der Fraktion der Grünen in der Gemeinde. Und auch die Zierblumen ringsum bereiten ihr Sorgen: „Ja, es blüht herrlich. Doch das ist trügerisch. Insekten finden hier keine Nahrung und in ein paar Wochen kommt alles wieder raus. Das ist nicht nachhaltig.“

Wir sind zu einem Rundgang verabredet, denn die jüngste Sitzung des Bauausschusses hat gezeigt: Es gibt Redebedarf. Weder jeder Gemeinde- noch Pressevertreter kann wohl ausreichend Wissen abrufen, um aus dem Stand zu sagen, wie insekten- und vogelfreundlich die Bepflanzung des Ostseebades überhaupt ist.

Insektensterben nur in Berlin – nicht in Boltenhagen?

Anlass, im Ausschuss darüber zu beraten, war ein Antrag von Mitglied Danny Holz (Grüne). Er plädierte dafür, die Gemeinde möge auf eine mehrjährige Bepflanzung umstellen, um Insekten Nahrung zu bieten. Die Meinung der Verwaltung war überraschenderweise bereits in die Beschlussempfehlung geflossen. Dort stand: „Einwohner und Gäste lieben und loben die optisch sehr schöne Bepflanzung. Ungern würden wir darauf verzichten wollen.“ Und weil das Amt ungern auf Stiefmütterchen verzichtet, formulierte es in den Beschluss, dass der Antrag abzulehnen sei.

Im Kurpark gibt es für Schmetterlinge, Wildbienen und Insekten wenig Nahrung – nur ein Beet mit Stiefmütterchen soll das Auge erfreuen. Quelle: Juliane Schultz

Nach kurzer Debatte, in der Ralf Hoffmann (CDU) die Auffassung vertrat, dass das Insektensterben den Prenzlauer Berg, nicht aber Boltenhagen betreffe und man lieber Wert aufs Auge legen sollte und Gabriele Matschke (Grüne) entgegnete, dass auch insektenfreundliche Pflanzen schön sein können, erhielt Angelika Sagemann als Gast das Rederecht.

„Gucken sie die Sendung mit der Maus“

Sie stimmte den Ausschussmitgliedern zu, dass die Tulpen im Ort wirklich hübsch seien, wies aber darauf hin, dass Krokusse sich besser als Nahrungsquelle eignen, ebenso wie Staudenbeete und blühende Hecken. Ruhig aber bestimmt widersprach sie vielen Äußerungen und empfahl der Runde schließlich, sich zu informieren: „Gucken sie die Sendung mit der Maus“, lautete ihr Tipp. Die Ausschussmitglieder einigten sich schließlich darauf, die Verwaltung prüfen zu lassen, ob eine ergänzende Bepflanzung möglich sei.

Teils bunt, teils ungenutzte Rasenfläche - insektenfreundlich ist die Mittelpromenade nicht. Quelle: Juliane Schultz

Beim gemeinsamen Streifzug mit Angelika Sagemann vom Kurhaus über die Mittelpromenade und den Kurplatz bis zur Dünenpromenade wird klar: Es gibt viele Rasenflächen und immergrüne Hecken. Wildbienen oder gar Schmetterlinge gibt es keine. Selbst Vögel sind selten. „Es ist eben ein Kreislauf“, erklärt sie. „Die Insekten brauchen Nektar, um wiederum unsere Nahrung bestäuben zu können, und Vögeln dienen sie als Futter.“ Dafür müsse auch nicht sofort alles Vorhandene rausgerissen werden. Doch nach und nach könne man Stauden ergänzen und Sträucher ersetzen. „Stellen sie sich mal vor, wie es wäre, wenn es hier überall blüht und duftet. Wenn dem Auge etwas geboten wird und Schmetterlinge umherflattern.“ Ihr Ziel: „Die Urlauber sollen sagen: Boah, ist das schön!“

Blühende Alternativen: Krokusse oder Schlüsselblumen

Eine Nachfrage beim Nabu MV bestätigt: „Kirschlorbeer ist ungeeignet, wenn man Insekten und Vögeln etwas Gutes tun will.“Das sagt Mitarbeiterin Melanie Frank. Er sei giftig und wohl nur so beliebt, weil er immergrün ist. Und mit Blick auf die bunten Beete stellt sie fest: „Die Bellis mit ihren gefüllten Blüten bringen gar nichts. Das Fruchtblatt, an dem die Tiere eigentlich Nahrung sammeln, bildet sich zurück.“ Überhaupt gebe es gute Alternativen zu Stiefmütterchen und Hornveilchen. „Es geht bei Frühblühern ja gerade darum, den Tieren eine erste Nahrungsquelle im Jahr zu bieten“, so Frank. Gut geeignet seien dafür Leberblümchen, Blausterne, Schlüsselblumen oder Krokusse. Bei Letzteren müsse man allerdings darauf achten, dass es sich um eine Naturform und nicht neue Hybridzüchtungen handelt.

Fröhlich, farbenfroh und nutzlos: Die Bellis im Vordergrund bieten mit ihren gefüllten Blüten keine Nahrung für Insekten. Quelle: Juliane Schultz

Zudem sei es wichtig, dass sich die blühenden Bepflanzungen ganzjährig wie Inseln durch den gesamten Ort ziehen. „Wildbienen haben, anders als Honigbienen, keinen großen Bewegungsradius. Die schaffen sonst die langen Strecken nicht.“ Dabei sind sie effizienter bei der Bestäubung, etwa von Raps, als Honigbienen, das zeigen Studien, und sie stechen wesentlich seltener.

Auch Kurdirektor will bienenfreundlichen Ort

Auch im Kurhaus gibt es den Wunsch, bienen- und insektenfreundlicher zu werden, erklärt Kurdirektor Martin Burtzlaff auf Nachfrage. Er würde den Gästen des Ostseebades gern vermitteln, dass Landwirtschaft und Tourismus gut miteinander funktionieren. „Die Urlauber lieben den Raps und sie stehen an den Feldern und beobachten die Landmaschinen. Das müssen wir erhalten.“ Seine Idee: „Den Wall an der Sportanlage sollten wir zur Blühwiese umgestalten und beschildern. Dort könnten wir auch Schülern die Bedeutung der Insekten für Mensch, Natur und Landwirtschaft vermitteln.“

Burtzlaff begrüßt außerdem den Vorschlag, nach und nach mehrjährige Stauden im Ort anzupflanzen und kündigt an: „Auch an der Dünenpromenade gibt es Grünflächen, die wir im Sinne der Nachhaltigkeit gestalten wollen.“ Spätestens Donnerstagabend wird klar sein, ob auch die Gemeindevertreter ein Herz für Schmetterlinge und Bienen haben. Bis dahin können sie schriftlich über den Antrag der Grünen abstimmen.

Von Juliane Schultz