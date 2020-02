Dassow

Anblick und Geruch waren eklig. Ein Wildkadaver lag in einem öffentlichen Abfallbehälter der Stadt Dassow. Das mussten die Gemeindearbeiter auf ihrer Müllrunde durch Dassow und die Ortsteile erleben. Immer wieder sehen sie, dass städtische Abfallkörbe von Menschen missbraucht werden, die Hausmüll loswerden wollen.

Das ärgert auch Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD). Sie erklärt: „So etwas sollte nicht sein. Öffentliche Abfalleimer sind nicht dafür da, Hausmüll aufzunehmen.“ Dassow hat die Behälter in der Stadt und den dazugehörigen Dörfern aufgestellt, damit Einheimische und Besucher auf umweltschonende Art den Abfall loswerden, der unterwegs anfällt. Papiertaschentücher, Kaugummis und Zigarettenschachteln, zum Beispiel.

Die Behälter an Buswartehäuschen und anderen Stellen sind jedoch nicht dafür da, randvoll mit benutzten Windeln vollgestopft zu werden. Die Mitarbeiter der Stadt berichten, dass sie auch damit schon konfrontiert wurden. „Das muss wirklich nicht sein“, sagt Stadtarbeiter Günter Klaczinski. Er erklärt: „Jeder hat zu Hause eine Abfalltonne.“ Alle Haushalte sind verpflichtet, ihren Abfall abfahren zu lassen. Sperrmüll holen die Entsorgungsbetriebe nach vorheriger Anmeldung kostenlos ab.

Bußgeld droht

Annett Pahl bittet Mitbürger, diejenigen anzusprechen, die Hausmüll in einem öffentlichen Behälter loswerden wollen. Verboten ist der Missbrauch ohnehin. Das Entsorgen von Hausmüll in öffentlichen Abfalleimern gilt als Ordnungswidrigkeit. Wird jemand erwischt, droht ein Bußgeld.

Auf dem Platz für die Grünschnittannahme der Stadt Dassow lagen Trümmer von Kleintierställen. Quelle: Jürgen Lenz

Die Strafe kann deutlich empfindlicher werden, wenn jemand Müll in der Natur oder an Straßenrändern loswerden will. Auch das passiert immer wieder in Dassow – wie auch andernorts im Schönberger Land. Einen Eindruck vermitteln illegale Müllentsorgungen, die Einwohner der Städte und Gemeinden in jüngster Zeit der Amtsverwaltung gemeldet haben. Unweit von Schwanbeck lagen Mofateile, Teppichreste, Laminatreste, Müllsack, Folien und Hausrat – teilweise unter Laub versteckt. In Dassow hatte jemand einen Müllsack mit Elektrogeräten und Hausmüll abgestellt. Nahe der B 105 Richtung Selmsdorf lagen mehrere blaue Säcke, gefüllt mit Flaschen. Daneben lagen Metallteile und Folien.

Müllsäcke und Reifen in der Natur

Ein Bürger meldete: „In Schönberg unweit des Rupensdorfer Waldes mehrere Müllsäcke, Umzugsreste, Reifen, Motorgeräte, Farben und so weiter, außerdem diverser gröberer Unrat und Hausmüll im weiteren Verlauf des Feldweges im Knick, beidseitig.“ Am Ortsausgang Schönberg Richtung Rupensdorf standen hinter einer Bahnbrücke mehrere Kanister und blaue Säcke voll Müll.

Missstände online melden Ein Mängelmelder macht es Einwohnern des Amtes Schönberger Land möglich, illegale Müllhaufen, defekte Straßenlaternen und vieles mehr online zu melden. Die Verwaltung hat den Mängelmelder 2017 auf ihrer Internetseite www.schönberger-land.de installiert. Wer auf diese Art ein Problem meldet, kann online den Bearbeitungsstand verfolgen: von „neu/ungeprüft“ über „in Bearbeitung“ bis im besten Fall „erledigt/gelöst“. Einwohner des Schönberger Landes können ihr Wissen über Missstände auch weiterhin per Brief, Anruf oder E-Mail ans Amt weitergeben.

Bürger meldeten illegale Müllentsorgungen am Feldweg, der aus Palingen Richtung Lockwisch führt, und neben der Straße zwischen Herrnburg und Schattin. Auf einem Platz für die Grünschnittannahme der Stadt Dassow lagen unlängst Trümmer von Kleintierställen.

Über den Autor

Lesen Sie auch:

Von Jürgen Lenz