Grevesmühlen

Ende Januar hat die Stadt Grevesmühlen acht neue Parkautomaten in der Innenstadt aufstellen lassen. Neben Bargeld akzeptieren die Geräte auch EC- und Kreditkarten, und wer es ganz einfach haben möchte, kann auch per App bezahlen. Jedenfalls in der Theorie. Denn in der Praxis gibt es offenbar noch einige Probleme. Wilhelm Wieggrebe aus Warnow war einer der ersten, der versucht hat, die App herunterzuladen und sich bei Yellowbrick, so heißt der Anbieter, anzumelden. Anfangs leider vergeblich.

Anbieter antwortet nicht auf Nachfragen

Seit wenigen Tagen stehen die neuen Parkautomaten in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

„Die erste Registrierung wurde irgendwann unterbrochen, kann ja mal passieren“, so der Warnower „Beim zweiten Versuch ging es immer hin und her, habe mich irgendwie bis zu den Zahlungsmöglichkeiten durchgewurschtelt.“ Nach der Eingabe der Daten für das Lastschriftverfahren verlangte das System noch die Daten der Kreditkarte. Auch die gab Wilhelm Wieggrebe ein. Absenden und fertig. Anschließend kam der Hinweis auf eine Mail, die zeitnah verschickt würde.

In der Regel ist solch eine Mail nach der Anmeldung innerhalb von Sekunden im Postfach. Doch „die E-Mail ist nach fast einer Woche noch nicht da.“ Und ohne die Kundennummer, die per Mail verschickt wird, kann man die App zum Parken nicht nutzen. Er hat sich schließlich über den Kundenkontakt an Yellowbrick gewandt. Mehr als eine Woche hat es gedauert, bis der Anbieter sich meldete. Inzwischen hat Wilhelm Wieggrebe per Mail eine Kundennummer und auch ein Passwort erhalten. Auch telefonisch meldete sich das Unternehmen bei ihm – nachdem die Redaktion bei Yellowbrick nachgefragt hatte.

So funktioniert das Bezahlen per App Nach der Anmeldung beim Anbieter hat der Autofahrer eine App auf seinem Smartphone. Stellt er das Fahrzeug ab, gibt er die Nummer ein, die auf dem Parkautomaten angegeben ist und startet den Vorgang. Fährt er wieder ab, beendet er den Vorgang auf dem Telefon. Einmal im Monat gibt es eine Abrechnung der Parkgebühren. Zusätzlich gibt es Möglichkeiten, mit Sondertarifen Geld zu sparen. Das Nummernschild auf dem Telefon können die Nutzer jederzeit ändern. Das funktioniert natürlich auch in anderen Städten – allerdings gibt es verschiedene Anbieter für die Park-App.

Selbstversuch der Redaktion scheiterte

Denn der Selbstversuch der Redaktion bestätigte die Probleme, eine Stunde lang versuchte der Redakteur, die Daten einzugeben, IBAN ebenso wie die Kreditkartennummer. Auch hier brach das System im ersten Versuch die Anmeldung ab, im zweiten Versuch hieß es dann, die Daten seien nicht korrekt. Der Vorgang konnte nicht beendet werden, die Anmeldung scheiterte. Doch ohne die Kundennummer lässt sich die App nicht nutzen, und die gibt es nur, wenn die Anmeldung korrekt bis zum Ende durchgeführt wurde. Dauert es etwa auch hier eine Woche, bis die Antwort per Mail kommt?

Ein Versuch, einen Verantwortlichen bei Yellowbrick zu erreichen, erwies sich als schwierig bis unmöglich. Telefonisch ist das Unternehmen nicht erreichbar, lediglich über ein Formular im Internet können Kunden Fragen loswerden. Das hat die Redaktion getan. Die Reaktion ist bislang gleich null. Was läuft da schief? Sind das Ausnahmen oder funktioniert die App tatsächlich nicht?

Wer hat den Anbieter ausgewählt?

Mario Wehr, Betreiber des Café Kaffeebrenner im Grevesmühlener Bürgerbahnhof und Stadtvertreter: „Bei mir funktioniert die App, aber ein paar Sachen sind noch unklar.“ Quelle: Annett Meinke

„Bei mir funktioniert es“, sagt Stadtvertreter Mario Wehr. Allerdings hat er sich nicht über das Smartphone angemeldet, sondern die Daten über den PC eingegeben. Macht das am Ende den Unterschied? „Das kann ich nicht sagen, aber ich bezahle bereits mit der App.“ Vollkommen reibungslos geht aber auch das nicht. „Normalerweise haben wir in Grevesmühlen die Brötchentaste, das heißt, wir können 30 Minuten kostenfrei parken. Das ist aber bei Yellowbrick nicht vorgesehen.“ Dort zahlt der Kunde ab der ersten Minute, dazu kommen 25 Cent pro Vorgang, die der Nutzer an Yellowbrick zahlt.

„Auf der anderen Seite gibt es aber auch Angebote über die App, die durchaus Sinn machen und Geld sparen für Leute wie mich, die regelmäßig in der Innenstadt parken müssen“, sagt Mario Wehr. Dennoch hat er einige Fragen zum Anbieter, die er auch auf der Stadtvertretung gestellt hat. „Zum Beispiel warum es keine Ausschreibung gegeben hat, die die Stadtvertreter vorher sehen konnten. Und gehen die ganzen Gebühren an die Stadt oder behält der Anbieter etwas zurück?“

Stadtverwaltung: Es gibt keine Probleme

Wie die Nachfrage bei der Stadt Grevesmühlen ergab, gebe es offiziell keine Probleme mit der App. Wie Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz auf Anfrage mitteilte, habe Yellowbrick das Problem von Herrn Wieggrebe klären können. Seine E-Mail mit der Anmeldung war nach Angaben des Anbieters offenbar im Spam-Ordner gelandet.

Für die Probleme am Mittwochvormittag, als die Redaktion den Selbstversuch startete, gab es auch eine Erklärung: „Am Vormittag gab es ein technisches Problem, wodurch bei der Kundenhotline direkt der Anrufbeantworter ranging. Laut Yellowbrick funktioniert nun wieder alles ordnungsgemäß.“ Auch die Funktion „Brötchentaste“ soll über die App möglich sein. „Auch hier fallen keine Kosten an, auch nicht die 25 Cent Servicegebühr. Wir haben es selbst noch einmal getestet“, so die Sprecherin.

Von Michael Prochnow