Lindow

Manfred Meinke ist sauer. Auf die Telekom und alles, was mit seinem Telefonanschluss zusammenhängt. Und der Unternehmer, der in Lindow bei Schönberg eine Werkstatt für Rasentraktoren betreibt, ist mit seinem Ärger nicht allein. „Hier haben fast alle die Kündigung erhalten. Mein Vertrag mit der Telekom endet am 4. Dezember, andere sind schon vorher dran. Und was soll ich dann machen, trommeln?“ Manfred Meinke vermutet hinter den Kündigungsschreiben Strategie.

Denn bis Ende kommenden Jahres will die Wemag Nordwestmecklenburg mit Glasfasernetzen versorgen, auch Meinke hat längst bei der Wemacom unterschrieben, dem Tochterunternehmen der Wemag. „Das hängt ganz sicher damit zusammen.“ Aus seiner Sicht habe die Telekom kein Interesse daran, die alten Verträge so lange aufrechtzuerhalten, bis die Kunden kündigen. Denn Lindow ist über eine neun Kilometer lange Freileitung mit alten Kupferkabeln ans Netz der Telekom angeschlossen. Regelmäßig kommt es zu Störungen, doch Techniker kommen schon lange nicht mehr raus zu Manfred Meinke. „Ich habe ellenlange SMS von der Telekom, wo es dann heißt bei Störungen, dass alles wieder behoben ist. Hier kommt doch keiner mehr raus.“

Die alten Freileitungen sollen demontiert werden

Die Telekom weist die Anschuldigung zurück, dass die Kündigungen etwas mit dem Wechsel der Kunden zur Wemacom zu tun haben könnten. Die Kündigungen seien allerdings unumgänglich, teilt Sprecher Markus Jodl mit. Grund sei die Umstellung auf die IP-Technologie. Der Haken dabei: „Bei einer sehr geringen Anzahl von Kunden können wir aus technischen Gründen nach dem Wechsel auf die IP-Plattform nach der Umstellung nicht dieselbe Leistung anbieten wie auf der alten ISDN-Plattform. Die am Anschluss vorhandene Bandbreite ist zu gering für einen Breitbandanschluss und lässt sich nicht über das Mobilfunknetz kompensieren.

Dies trifft insbesondere für Anschlüsse zu, die sehr weit außerhalb von bebauten Ortschaften liegen und somit auch mehrere Kilometer vom nächsten Verteilerkasten entfernt sind.“ Und genau das ist in Lindow der Fall, denn bis zum nächsten Verteilerkasten in Schönberg sind es neun Kilometer, schon in den vergangenen Jahren gab es regelmäßig Störungen, weil die Strecke schlichtweg zu lang und die Lebensdauer einer Freileitung begrenzt ist. Für den Laien übersetzt: Das Kupferkabel und die neue Technik funktionieren so nicht. Dazu kommt, die Telekom hat bereits angekündigt, dass die alten Freileitungen demontiert werden sollen und zwar bis Ende kommenden Jahres. Neue Kabel sind nicht vorgesehen. Es sei den, es würden sich genügend Kunden für einen neuen Anschluss anmelden. Doch das dürfte angesichts des Breitbandausbaus in Nordwestmecklenburg durch die Wemacom schwierig werden.

Manfred Meinke und seine Nachbarn haben in der Vergangenheit bereits reagiert. Internet holen sich die Dorfbewohner über ein Funksystem, das sie privat in Auftrag gegeben haben. Nur das Telefon nutzen sie über die Leitung der Telekom, noch jedenfalls. Nach der Kündigung durch die Telekom bleibt den Anwohnern nur das Internet, zumindest so lange, bis die Wemacom die neuen Glasfaserleitungen verlegt hat. Und das soll bis Ende 2020 der Fall sein. Für Manfred Meinke ist das keine Lösung. „Wie sollen die Kunden mich erreichen? Ich habe eine Firma mit einer bekannten Telefonnummer.“ Gleichzeitig hat die Telekom den Kunden in Lindow neue Verträge angeboten. Doch die höheren Kosten und die neue Technik, die damit verbunden sind, wollen Manfred Meinke und seine Nachbarn nicht einfach so hinnehmen. „Wenn wir im nächsten Jahr zur Wemacom wechseln, warum sollen wir dann jetzt noch alles umstellen? Das ist doch nicht richtig.“

Michael Prochnow