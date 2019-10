Ärger über Bauarbeiten in Klütz wächst

Klütz

Der Ärger der Politiker in den Gemeinden des Klützer Winkels über die Ausführung des Breitbandausbaus wächst weiter. Die Bürgermeister des Amtsbereichs haben dazu ein Gespräch beim Landkreis mit der Landrätin gefordert, das in diesem Monat stattfinden soll.

Kritik wächst seit September

Seit September wächst die Kritik an den einzelnen Bauarbeiten. In der Hauptsache geht es darum, dass Wege nicht wieder ordnungsgemäß hergestellt sind, nachdem ein Loch für die Breitbandleitungen gegraben wurde. Im Klützer Bauausschuss wurde jetzt eine Liste mit einigen exemplarischen Mängeln präsentiert. Vor allem im Sanierungsgebiet der Innenstadt ärgern sich die Kommunalpolitiker über die Bauausführung.

„Ausbau im Galopp“

„Die Baustellen werden begonnen, aber es wird nichts beendet“, sagte das Klützer Bauausschussmitglied Klaus Heselhaus. „Der Ausbau ist ja gut, aber wie er im Galopp passiert, ist Mist“, kritisierte auch der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). „An der Rudolf-Breitscheid-Straße ist der Gehweg seit zwölf Wochen offen“, fügte er hinzu.

Aus Sicht von Mevius müsste ein Mitarbeiter der Amtsverwaltung jeden Tag in der Region unterwegs sein, um Baustellen zu kontrollieren. „Das ist aber gar nicht zu schaffen“, so Mevius. Großen Ärger hatte es in Klütz im September schon gegeben, weil auf dem Marktplatz in einer großen Lücke die Pflastersteine fehlten.

„Das ist noch unser kleinstes Problem“, sagte Jürgen Mevius im Bauausschuss. Das Loch sei von den Bauarbeitern beabsichtigt. „Das ist ein zentraler Punkt, der noch mal geöffnet werden muss“, erklärte der Bürgermeister.

„Bischofsmützen“ gibt es nicht mehr

Viel schlimmer seien aus seiner Sicht die Arbeiten in Fußwegen der Rudolf-Breitscheid-Straße. Dort gibt es ein spezielles Pflaster aus quadratischen Platten und so genannten Bischofsmützen – fünfeckige Platten, die an die kirchliche Kopfbedeckung erinnern. Bei den Bauarbeiten wurden nun einige dieser Bischofsmützen beschädigt oder es konnten bereits beschädigte Steine nicht wieder eingebaut werden.

Fünfeckige „Bischofsmützen“ liegen an den Rändern der Fußwege. Viele der Steine wurden beschädigt und sind nicht mehr zu beschaffen. Quelle: Malte Behnk

„Die Steine sind nicht mehr zu beschaffen“, erklärte Bauamtsleiterin Maria Schultz im Bauausschuss. Allerdings habe die Baufirma vorgeschlagen, ähnliche Platten so zu beschneiden, dass sie in das ursprüngliche Muster passen. Weitere Kritikpunkte beziehen sich deutlich auf mangelhafte Arbeit. So sind im Gehweg an der Pfarrhufe Steine locker, das Pflaster wurde zu hoch verlegt und es haben sich Stolperkanten gebildet.

Auch am Güldenhorn ist das Pflaster nicht wieder ordnungsgemäß verdichtet worden und es gibt Unfallquellen. An der Lübecker Straße sind Platten gebrochen oder teils lose verlegt worden.

Baustopp in Kalkhorst

Ähnliche Kritik gibt es auch in der Gemeinde Kalkhorst, die einen Baustopp für den Breitbandausbau veranlasst hat. „Es soll jetzt erst abgearbeitet werden, was von uns bemängelt wurde“, begründet Bürgermeister Dietrich Neick (FWK). „Wir haben die pauschale Aufgrabgenehmigung aufgehoben. Jetzt muss jede Baustelle mit einer Dokumentation des Zustandes vor und nach den Arbeiten einzeln beantragt werden“, so Neick.

Anwohner haben Anspruch

Wie auch die Klützer Politiker ist er durchaus für den Breitbandausbau. „Wir wollen auch keine unnötige Konfrontation“, sagt Neick. „Der Landkreis ist in der Verantwortung, kann aber nicht alle Baustellen kontrollieren. Das liegt beim Amt.“ Neick möchte aber, dass die Wege ihren guten Zustand behalten. „Schließlich haben Anwohner mal Ausbaubeiträge für Straßen und Wege gezahlt. Da haben sie auch einen Anspruch, dass alles wieder in den Originalzustand gebracht wird.“

Von Malte Behnk