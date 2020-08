Die Verkehrssituation am frühen Morgen rund um die Grundschule Fritz-Reuter in Grevesmühlen sorgt für Ärger. Jetzt hat Bürgermeister Lars Prahler einen Brief an die Eltern geschickt, in dem er für mehr Rücksicht plädiert. Was die Eltern dazu sagen und wie die Situation dort täglich ist, lesen Sie hier.