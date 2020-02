Grevesmühlen

Frustriert sei sie gewesen, schreibt eine OZ-Leserin an die Redaktion in Grevesmühlen über den Strafzettel, den sie im Börzower Weg kassiert habe. Denn weil sämtliche Parkplätze auf dem Platz an der Malzfabrik besetzt gewesen seien, ebenso wie die Parktaschen entlang der Straße habe sie ihr Auto auf den Grünstreifen gestellt – und das ist verboten. Das Knöllchen steckte kurze Zeit später an der Scheibe. Dabei wollte die Grevesmühlenerin nur auf dem Friedhof das Grab ihrer Familie pflegen.

Das Problem ist hinlänglich bekannt, Besucher von Beerdigungen haben ebenfalls mit der Parkplatzsuche zu kämpfen, denn auch an der südlichen Eingangsseite des Friedhofes, an der katholischen Kirche, ist die Situation nicht besser.

Zwei Parkplätze für Friedhofsbesucher

Die Parksituation an der Malzfabrik in Grevesmühlen. Quelle: Kilian Huschke

Vonseiten der Kreisverwaltung, der Landkreis ist Eigentümer des Parkplatzes, sieht man das Problem eher nicht. Auf Nachfrage beim Landkreis heißt es: „Für Friedhofsbesucher werden derzeit zwei Parkplätze vor- beziehungsweise freigehalten. Die weiteren Parkplätze stehen den Mitarbeitern in der Malzfabrik beziehungsweise den Besuchern und Kunden der Kreisverwaltung zur Verfügung.“

Nur: Kontrollieren lässt es sich nicht, welche Fahrzeuge den Mitarbeitern gehören und welche den Besuchern des Friedhofes. „Damit ist die Nutzung des Parkplatzes auch durch Dritte nicht ausgeschlossen“, teilt die Kreisverwaltung mit. Und fügt hinzu, dass auch Friedhofsbesucher, sollten sie die Flächen der Mitarbeiterparkplätze nutzen, keine Sanktionen erwarten würden. Strafzettel gibt es eben nur auf den Grünstreifen entlang der Straße, denn dort ist das Ordnungsamt der Stadt Grevesmühlen zuständig.

Schwer zu sehen und auch nicht wirklich kontrollierbar, die Parkplätze für die Friedhofsbesucher. Quelle: Kilian Huschke

Die Stadt selbst hat übrigens keinen Einfluss auf die Zahl der Parkplätze für Friedhofsbesucher, eine Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis gebe es in dieser Sache nicht, hieß es auf Nachfrage.

Lesen Sie auch:

Von Michael Prochnow